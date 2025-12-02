Vánoce na Voyo SK: Stovky pohádek, ikonické klasiky bez reklam

Vánoce na Voyo SK: Stovky pohádek, ikonické klasiky bez reklamDNES! | redakce | tisk | názory
Voyo i letos přináší bohatou sváteční nabídku pro celou rodinu - od nestárnoucích československých pohádek přes oblíbené rodinné filmy až po množství romantických titulů, které k Vánocům neodmyslitelně patří.
Voyo je i letos místem, kde jsou všechny oblíbené tituly pohodlně dostupné na jednom místě - kdykoli a bez reklam. Od pohádkových klasik, přes ikonické československé filmy až po nové romantické příběhy - pestrá nabídka zpříjemní prosinec všem generacím.
Vánoční svátky se nemohou obejít bez nejoblíbenější pohádky Tři oříšky pro Popelku s nezapomenutelnou Libuší Šafránkovou. V nabídce streamovací služby nechybí ani další populární klasiky a rodinné filmy, jako například Pelíšky, Perinbaba, Mrazík, S tebou mě baví svět, S čerty nejsou žerty, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Šíleně smutná princezna, Princezna se zlatou hvězdou, Sůl nad zlato, Princ a Večernice, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Pyšná princezna, Jak dostat tatínka do polepšovny či Šípová Růženka.
Skvělou pohádkovou atmosféru na Voyo doplňují i tituly jako Dívka na koštěti, Byl jednou jeden král, Tři veteráni, Dařbuján a Pandrhola, Honza málem králem, Císařův pekař - Pekařův císař, Hrátky s čertem, Jak se budí princezny a další.
Z novějších českých a slovenských titulů jsou v nabídce například Známí neznámí, Vánoční Kameňák, Přání pro Ježíška, Padesátka, Ženská na vrcholu, Špindl a Špindl 2, Láska rohatá, Ten, kdo tě miloval, Tři přání, Dračí nevěsta, V létě ti řeknu, jak se mám, Sněhurka, Sněženky a machři, Pravý rytíř, Když draka bolí hlava, Křídla Vánoc, Pohádky pro Emu, Anděl Páně 2, Kouzelná chůva, Princ a já či Král sokolů.
Na své si přijdou i fanoušci zahraniční romantiky. Předplatitelé Voyo mají k dispozici tituly jako Božské Vánoce, Kouzlo vánoční lásky, Cesta domů na Vánoce, Duch Vánoc pro celý svět, Můj nej Santa, Nejsladší Vánoce, Pan Božský pod stromeček, Svatba pod stromeček, Tajemství Vánoc, Vánoce jako z filmu, Vánoce v Římě, Vánoce v New Yorku, Zimní láska na ranči a mnohé další.
Během prosince budou na Voyo průběžně přibývat i nové tituly, z nichž lze zmínit Královská zima (od 8. 12.), Matky rebelky: Šťastné a veselé (od 12. 12.), Princezna a profesor (od 16. 12.), Letadla, vlaky a vánoční stromečky (od 17. 12.), Máša a medvěd: Příběh o dvanácti měsíčcích (od 19. 12.) a další sváteční novinky.