Tři strhující knižní thrillerové adaptace míří na FilmBox Stars
V prosinci vás každý pátek od 20:00 hodin FilmBox Stars zve do světa tajemství, nečekaných zvratů a dramatických událostí prostřednictvím tří strhujících filmových adaptací mezinárodních bestsellerů, které okouzlily čtenáře po celém světě: psychologický thriller „Dívka ve vlaku“ (5. prosince), mysteriózní „Vražda na Blackwater Lane“ (12. prosince) a drama inspirované Edgarem Allanem Poeem „Havran“ (19. prosince).
„Dívka ve vlaku" - Emily Blunt v napínavém příběhu plném emocí, kde nic není takové, jak se zdá
5. prosince v 20:00 hod. uvede FilmBox Stars adaptaci celosvětového bestselleru Pauly Hawkinsové „Dívka ve vlaku“. S přibližně 23 miliony prodaných kopií po celém světě a více než 100 000 prodanými v České republice, kniha obsadila několik týdnů první místo na seznamu The New York Times Best Sellers a získala Goodreads Choice Award za nejlepší mysteriózní thriller roku 2015. Knihu ocenil sám Mistr hororu, Stephen King, který ji označil za výborný napínavý román.
Emily Blunt, nominovaná na cenu BAFTA za tuto roli, podává nezapomenutelný výkon jako Rachel Watson. Hraje ženu, která se snaží vyrovnat se svou minulostí a vnitřními démony. Její každodenní dojíždění se stává jediným klidným momentem jejího života, během něhož pozoruje z okna vlaku zdánlivě dokonalý život mladého páru. Když jeden z nich náhle zmizí, Rachel se ocitá v situaci, kde už není jasné, co je skutečné a co jen výplod její fantazie. Ve filmu dále hrají Rebecca Ferguson (Duna, Doktor Spánek od Stephena Kinga), Haley Bennett (Sedm statečných), Justin Theroux (Mulholland Drive, Americké Psycho) a Luke Evans (Drákula: Neznámá legenda, Anna, Hobbit).
„Vražda na Blackwater Lane" - Idylická čtvrť skrývá smrtící tajemství
12. prosince v 20:00 pokračuje thrillerový maraton „Vražda na Blackwater Lane“, filmovou adaptací bestselleru mezinárodně uznávané autorky B.A. Paris „The Breakdown“ (v češtině publikováno jako V pasti lží). Autorka knihy se podílela na vzniku filmového scénáře, navštívila natáčení a ve filmu se dokonce objevuje v jedné ze scén. Minka Kelly (Euforie) hraje Cass, učitelku, která se se svým manželem přestěhuje do malebné předměstské čtvrti. Poté, co se stala svědkyní hrozného zločinu, věří, že je pronásledována temným silami. Když na místě činu najde své náušnice, její podezření sílí. Je oním vrahem? Nebo je jen další obětí na jeho seznamu? Aby rozluštila záhadu, musí se sama pustit do vyšetřování.
„Havran" - John Cusack jako spisovatel a... detektiv Edgar Allan Poe
19. prosince v 20:00 přichází druhá velká premiéra měsíce, „Havran", temný thriller inspirovaný dílem samotného Edgara Allana Poea. Díla Poea jsou opakovaně vydávána v mnoha jazykových verzích a knižních vydáních a jeho jméno patří k základním pilířům hororové a detektivní literatury. Tento literární odkaz se promítá i do filmu „Havran“, kde John Cusack exceluje v roli legendárního spisovatele, který se zaplete do série brutálních vražd, z nichž každá je inspirována jeho slavnými díly. Edgar Allan Poe (John Cusack) musí spolupracovat s detektivem Emmettem Fieldsem (Luke Evans), aby zastavil vraha dříve, než spáchá další vraždu po vzoru jeho příběhů. Film režiséra Jamese McTeiguea (V jako Vendetta) je kombinací historického dramatu a temného thrilleru natočeného v období viktoriánské éry.
Tři páteční večery v prosinci tak nabídnou adaptace mezinárodních bestsellerů, které si získaly uznání nejen u čtenářů, ale i kritiků, a dokazují, že cesta z knihy na plátno může být stejně napínavá jako samotné příběhy. Program jednotlivých večerů je následující:
* 5. prosince, 20:00 - Dívka ve vlaku
* 12. prosince, 20:00 - Vražda na Blackwater Lane
* 19. prosince, 20:00 - Havran
