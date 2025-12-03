SkyShowtime rozšiřuje dosah

SkyShowtime rozšiřuje dosahDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost United Group ohlásila spuštění SkyShowtime na platformách Vivacom v Bulharsku a v telekomunikačních sítích Telemach v Chorvatsku a Slovinsku.
Toto je výsledek nového partnerství se společností United Group, operátorem placené televize a širokopásmového připojení v jihovýchodní Evropě se sídlem v Amsterdamu.
Koncem listopadu provedla společnost Vivacom testovací distribuci dvou kanálů SkyShowtime na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F (13°E). Stanice se dnes staly součástí bulharské DTH platformy Vivacom, na kmitočtu 12,673 GHz.
SkyShowtime je již k dispozici jako flexibilní doplňková možnost pro zákazníky Telemach v Chorvatsku a Slovinsku a od 3. prosince je oficiálně k dispozici i pro zákazníky Vivacom v Bulharsku. Služba je k dispozici na streamovací platformě EON TV a na mobilních platformách. Uživatelé si mohou službu aktivovat prostřednictvím aplikací Vivacom a Telemach.
SkyShowtime je projekt podporovaný americkými giganty Paramount, Skydance a Comcast. Nabídka zahrnuje hollywoodské trháky a rodinné oblíbené filmy. Diváci v mnoha zemích si mohou prohlédnout trháky jako „Wicked“, „Minions“ a „Gladiator“. K dispozici jsou také nejzajímavější televizní seriály - obsah od ikonických poskytovatelů, jako jsou Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock. Mezi seriály patří „Tulsa King“, „Yellowstone“, „Landman“ a „MobLand“. SkyShowtime také kombinuje globální hity s originální produkcí a představuje nejlepší místní talenty a příběhy.
Dva nové lineární kanály, SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2, spolu s rozsáhlou streamovací službou SkyShowtime na vyžádání, jsou k dispozici prostřednictvím set-top boxů EON, chytrých televizorů a mobilních zařízení.
SkyShowtime je nabízen jako doplněk k několika flexibilním úrovním předplatného: Standard s reklamami od 4,99 €, Standard za 7,99 € a Premium za 9,99 €. Tato propagační akce umožňuje uživatelům objevovat a používat všechny funkce platformy během celé sváteční sezóny.
technické parametry - SkyShowtime 1, SkyShowtime 2:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,673 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Videoguard + Nagra MA
zdroj: satkurier.pl