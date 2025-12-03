DF1 si zajistila vysílací práva na Formuli E

DF1 si zajistila vysílací práva na Formuli EDNES! | redakce | tisk | názory
Německá privátní volně ( FTA) vysílaná televizní stanice DF1 si zajistila vysílací práva na přenosy závodů Formule E. Kanál DF1 bude vysílat všechny závody mistrovství světa ABB FIA Formule E 2025/26 živě a exkluzivně.
Vedle přímých přenosů ze všech závodů bude DF1 také zodpovědná za kompletní produkci ze svého studia v Unterföhringu. Divákům nabídne komplexní pokrytí závodní série - od předzávodních reportáží a živých analýz aý po exkluzivní záběry ze zákulisí.
V období od 6. prosince 2025 do 16. srpna 2026 se po celém světě uskuteční celkem 17 závodů na 11 místech. Vysílání DF1 zahájí Sao Paulo E-Prix (6. prosince 2025), po níž bude následovat závod v Mexico City (10. ledna 2026).
Formule E je považována za průkopnickou inovační platformu mezinárodního motoristického sportu. Díky svým plně elektrickým vozům Gen3 - nejvýkonnějším, nejúčinnějším a nejtrvanlivějším závodním vozidlům, která kdy byla použita na mistrovství světa FIA - nastavuje série nové standardy: energeticky úsporné závody, velkolepé silniční okruhy a špičkové pole výrobců a jezdců.
zdroj: satnews.de