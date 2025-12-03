Quantcast
Středa, 3. prosince 2025, svátek má Svatoslav

DF1 si zajistila vysílací práva na Formuli E

Německá privátní volně ( FTA) vysílaná televizní stanice DF1 si zajistila vysílací práva na přenosy závodů Formule E. Kanál DF1 bude vysílat všechny závody mistrovství světa ABB FIA Formule E 2025/26 živě a exkluzivně.

Vedle přímých přenosů ze všech závodů bude DF1 také zodpovědná za kompletní produkci ze svého studia v Unterföhringu. Divákům nabídne komplexní pokrytí závodní série - od předzávodních reportáží a živých analýz aý po exkluzivní záběry ze zákulisí.

V období od 6. prosince 2025 do 16. srpna 2026 se po celém světě uskuteční celkem 17 závodů na 11 místech. Vysílání DF1 zahájí Sao Paulo E-Prix (6. prosince 2025), po níž bude následovat závod v Mexico City (10. ledna 2026).

Formule E je považována za průkopnickou inovační platformu mezinárodního motoristického sportu. Díky svým plně elektrickým vozům Gen3 - nejvýkonnějším, nejúčinnějším a nejtrvanlivějším závodním vozidlům, která kdy byla použita na mistrovství světa FIA - nastavuje série nové standardy: energeticky úsporné závody, velkolepé silniční okruhy a špičkové pole výrobců a jezdců.

zdroj: satnews.de

JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
