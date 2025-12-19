Discovery opět diváky zavede do epicentra přírodních katastrof

Discovery opět diváky zavede do epicentra přírodních katastrofDNES! | redakce | tisk | názory
Dokumentární série V oku bouře (In the Eye of the Storm) se vrací s druhou řadou, ve které opět diváky zavede přímo do epicentra ničivých přírodních katastrof.
I v nových dílech zůstává zachováno to, proč je pořad tak oblíbený: základem zůstávají autentické záběry a osobní svědectví lidí, kteří se ocitli tváří v tvář tornádům, hurikánům, extrémním bouřím či povodním. Série tak zachycuje nejen syrovost ničivé síly přírody, ale i lidskou odvahu a schopnost přežít v extrémních podmínkách. Premiérové díly druhé řady můžete sledovat od 11. ledna 2026 vždy v neděli ve 20 hodin na Discovery Channel.
Série V oku bouře (In the Eye of the Storm) se pohybuje na pomezí dokumentární a reality televizní zábavy a podle mnoha diváckých i odborných názorů na této tenké linii balancuje mimořádně jistě. První série po svém loňském uvedení na Discovery Channel vyvolala velmi pozitivní ohlasy a v řadě reakcí zaznívalo, že se stanici podařilo vytvořit další potenciální kultovní titul, který lze směle srovnávat s jejími nejoblíbenějšími formáty, jako jsou Zlatá horečka (Gold Rush) nebo Nejsmrtelnější úlovek (The Deadliest Catch). Pozoruhodné přitom je, že se tato série produkčně i narativně od tradičních „Discovery klasik“ v mnoha ohledech liší.
Pravděpodobně nejzásadnější rozdíl spočívá v absenci moderátora a vlastně i dramatického komentáře, který je pro původní pořady Discovery Channel typický. Celý formát je postaven na osobních svědectvích a autentických záběrech, jež pořídili lidé, kteří některou z mapovaných přírodních katastrof skutečně zažili. Díky tomuto přístupu mohou autoři na každou z událostí nahlížet dvojí optikou: jednak divákům zprostředkovávají nepřibarvenou realitu a názorně ukazují ničivou sílu přírodních katastrof a jejich dopad na společnost, krajinu i infrastrukturu, jednak vytvářejí silné svědectví o lidské odvaze, soudržnosti a odolnosti.
Už během své první série přineslo V oku bouře řadu nezapomenutelných epizod věnovaných konkrétním přírodním katastrofám, které v době svého úderu plnily titulní stránky světových médií. Patřila mezi ně například ničivá tornáda, jež v roce 2022 zdevastovala rozsáhlé oblasti amerických států Texas a Kansas, kdy stovky očitých svědků bezmocně sledovaly, jak se tornáda prohánějí jejich bezprostředním okolím a ničí budovy i infrastrukturu.
Stejně dramatické následky měl i hurikán Ida, který v roce 2021 zdecimoval stát Louisiana a následně se prohnal přes východní pobřeží Spojených států až do oblasti New York City. Výraznou stopu zanechal rovněž bombocyklón, jenž v roce 2022 způsobil bezprecedentní sněhové bouře a extrémní arktické počasí v okolí města Buffalo ve státě New York. Výjimkou nebyla ani vzácná hurikánová bouře typu derecho, která na středozápadě USA neudeřila jen jednou, ale hned dvakrát krátce po sobě.
Druhá série kvalitou dramaturgie za tou první nijak nezaostává. Hned úvodní epizoda se tematicky zaměřuje na aktuální události z letošního roku, konkrétně na období od března 2025, kdy se na území Spojených států vytvořilo rekordní množství tornád. Ta následně ničila města a v krátkém sledu po nich v řadě oblastí následovaly intenzivní bouře a přívalové lijáky. Některé odhady hovoří o tom, že těchto tornád mohly být dokonce stovky.
Autoři i v této nové řadě vsázejí především na autentická svědectví a záběry přímo ze zasažených komunit a kladou důraz na syrovou realitu výjimečné meteorologické anomálie. Jedna z dalších epizod se pak věnuje hurikánu Helene, který v oblasti Appalačských hor způsobil masivní záplavy a ničivé sesuvy půdy.
Nové díly dokumentární série V oku bouře (In the Eye of the Storm) můžete sledovat vždy v neděli od 20 hodin na Discovery Channel od 11. ledna 2026. Pořad je produkován společností Arrow Media pro Discovery Channel, který je součástí mediální skupiny Warner Bros. Discovery.
