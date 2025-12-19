prima+ naděluje prima dětem měsíc sledování zdarma

prima+ naděluje prima dětem měsíc sledování zdarmaDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma prima+ připravila pro rodiny s dětmi speciální vánoční dárek. Všichni uživatelé bezplatné verze prima+, kteří mají na svém účtu zřízený dětský profil, získávají prima+ PREMIUM na celý měsíc zdarma.
Tento krok je dárkem všem prima dětem, které si tak mohou vánoční svátky užít s bohatou nabídkou pohádek, rodinných filmů i animovaných titulů v bezpečném dětském prostředí, a poděkováním rodičům, kterým se na měsíc otevírá celá knihovna prima+.
Vánoce jsou především o radosti, sdílení a společně stráveném čase. Právě proto jsme se rozhodli nadělit dárek těm nejmenším divákům a jejich rodičům - měsíc prima+ zdarma jako poděkování za jejich přízeň,“ říká marketingový manažer prima+ Jakub Kotál.
Měsíc sledování zdarma dává rodičům ideální příležitost vybrat dětem ten nejlepší vánoční obsah a společně si užít chvíle klidu a pohody. Právě pro tyto chvíle připravila prima+ mimořádně bohatou vánoční programovou nabídku:
České vánoční hity
Bez české klasiky by svátky nebyly úplné. Mezi letošní vánoční novinky na prima+ patří romantická komedie Přání Ježíškovi s Richardem Krajčem, Elizavetou Maximovou, Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou - dojemný příběh plný humoru, lásky a osudových setkání, který si už získal status moderní vánoční klasiky.
Nově se v nabídce objeví také pohádkové pokračování Tajemství staré bambitky 2 s Tomášem Klusem, Ondřejem Vetchým a Jiřím Lábusem. Vánoční kolekci doplní i nestárnoucí klasiky S čerty nejsou žerty, Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně nebo dobrodružná pohádka Peklo s princeznou.
Pohádky ze světa
Pro malé i velké diváky je připravena pestrá nabídka zahraničních rodinných filmů. Animovaná pohádka Zoubková víla vypráví o víle, která způsobí víc zmatku než kouzel. Addamsova rodina 2 přinese bláznivý rodinný road trip se slavnou strašidelnou rodinkou. Rodinnou pohodu doplní komedie Milý Santo, kde jedna pravopisná chyba promění Vánoce v nečekané dobrodružství.
Romantika, která zahřeje u srdce
Maminky si přijdou na své díky titulům jako Ideální pár, Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc, Kouzelný náramek nebo britsky laděné Kouzelné zastávce. V nabídce nechybí ani rodinné příběhy Vánoční ranč lásky a Vánoční stanice lásky, které připomínají, že kouzlo Vánoc je především o lidských vztazích. A pro tatínky, kteří hledají ostřejší zábavu, je připraven thriller Poker Face s Russellem Crowem, komedie Poslední prázdniny s Queen Latifah nebo nové šestidílné mysteriózní drama Stíny.
Filmovou nabídku doplní také akční megahit Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem. Fanoušci reality show Zrádci se mohou těšit na zahraniční řady The Traitors, jejichž nové epizody budou vycházet každý týden až do ledna příštího roku.
Jak aktivovat prima+ PREMIUM zdarma
Všichni uživatelé bezplatné verze prima+, kteří splnili podmínky vánoční akce, tedy měli k 15. 12. aktivovaný dětský profil, jsou v těchto dnech o možnosti získat prima+ PREMIUM informováni e-mailem nebo prostřednictvím notifikace (v závislosti na nastavení uživatelských preferencí). Současně jim je zaslán unikátní aktivační kód, který je nutné uplatnit nejpozději do 31. 12. 2025. V okamžiku aktivace kódu se uživatelům automaticky spustí měsíční sledování služby prima+ PREMIUM zdarma.
zdroj: FTV Prima