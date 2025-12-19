Quantcast
Prima SHOW pustí od ledna do vysílání draky, Kung Fu Pandu i krále Jelimána

Od 1. ledna 2026 se dopoledne na Prima SHOW promění v místo plné smíchu a pohádkových dobrodružství. Oblíbený kanál skupiny Prima zaměřený převážně na reality show a zábavné pořady představí nový animační blok pro rodiny s dětmi pod označením Prima SHOW KIDS.

Nejmenší diváci tak budou moci každý den od 6.00 do 12.00 sledovat zábavné animáky, potěší je třeba král Jelimán, Croodsovi či Kung Fu Panda.

Prima SHOW - kanál, který cílí na mladší diváky, především na ženy, rozšiřuje svůj program o animovaný dopolední blok pro děti. „Víme, že naše divačky jsou často maminky, a proto jsme se rozhodli postarat o zábavu také pro jejich děti. Odpolední vysílání zůstává ve znamení sitcomů a reality show,“ uvádí Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.

Každý den se tak hned od rána malým divákům otevře pohádkový svět plný známých i neznámých postaviček. Představí se třeba oblíbená postava krále Jelimána z pohádky Madagaskar, dále rodina Croodsových, Kung Fu Panda Po, která v seriálu dostane do učení čtyři malá pandí mláďátka, a Škyťák se svým dračím kamarádem Bezzubkou. Každý animák má třicet minut, za sebou půjdou od jednoho seriálu vždy hned dvě epizody.

Ty nejlepší animáky na Prima SHOW každý den od 6.00 do 12.00

1. 1. - 26. 1. 2026 06.00 Sláva králi Jelimánovi
27. 1. - 8. 2. 2026 06.00 Sláva králi Jelimánovi: Ve vyhnanství
1. 1. - 26. 1. 2026 07.00 Croodsovi: Rodinný strom
27. 1. - 8. 2. 2026 07.00 Kung Fu Panda: Tlapky osudu

1. 1. - 10. 1. 2026 08.00 Jak vycvičit draky: Závodníci z ostrova Berk
10. 1. - 20. 1. 2026 08.00 Jak vycvičit draky: Ochránci z ostrova Berk
10. 2. - 20. 3. 2026 08.00 Jak vycvičit draky: Závod na hřeben

zdroj: FTV Prima

