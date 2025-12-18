MTV Germany s českou satelitní licencí

MTV Germany s českou satelitní licencíDNES! | redakce | tisk | názory
Německá mutace MTV se bude vysílat přes satelit s českou vysílací licencí. Rozhodla o tom RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 17. zasedání konaného 16. prosince 2025.
RRTV udělila pražské společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. satelitní licenci na provozování televizní stanice MTV Germany.
Podle licence bude MTV Germany všeobecně zábavním televizním programem pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci. Hlavním jazykem vysílání bude němčina. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně a vysílání bude poskytováno na území Německa, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska.
Licence platí 12 let.
Regulátor zároveň informoval své protějšky v Německu, Rakousku a Lucembursku, že na území těchto zemí se může vysílat MTV Germany přes satelit s českou licencí.
MTV Germany se již přes satelit vysílá. Zatím ale ne s českou licencí.