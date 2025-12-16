Euronews v perštině v HD a FTA na 52E

Euronews v perštině v HD a FTA na 52EDNES! | redakce | tisk | názory
Panevropský zpravodajský a informační kanál Euronews je poskytován v perském jazyce zdarma ( FTA) a ve vysokém rozlišení ze satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat na orbitální pozici 52°E.
Pro persky hovořící publikum je vysílání Euronews Persian HD poskytováno volně na kmitočtu 11,420 GHz s vertikální polarizací. Program se objevil na původním slotu WNS07. Stanice je šířena v HD rozlišení (1280x720p) se zvukem ve formátu AAC. Vedle mateřské verze Euronews English je perská mutace programu další volně vysílanou v HD rozlišení přes satelit.
Ve stejném paketu se také objevil program Persiana Sports HD. Vysílá se na programové pozici WNS06. Stanice se tak momentálně vysílá na pozici 52°E celkem 3x. Dvě modulace jsou v HD a třetí v SD rozlišení. Ve stejném multiplexu (11,420 GHz) se aktuálně vysílají tři stanice Persiana Sports - první, třetí a čtvrtý program.
Postupně se nový DVB-S multiplex na kmitočtu 11,420 GHz plní dalšími programy.
technické parametry - Euronews Persian HD, Persiana Sports HD:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA