52E: Persiana Sports 2 HD nahradila Persiana Sports HD

52E: Persiana Sports 2 HD nahradila Persiana Sports HDDNES!
Změny v distribuci sportovních kanálů mediální skupiny Persiana Media Group. Původní sportovní kanál Persiana Sports HD byl nahrazen programem Persiana Sports 2 HD.
Druhý sportovní kanál Persiana Sports se objevil na kmitočtu 10,762 GHz s horizontální polarizací na družici TürkmenÄlem/MonacoSat na pozici 52°E. Vysílání multiplexu je nadále šířeno ve východním paprsku a je volné ( FTA).
Hlavní kanál Persiana Sports HD je nadále poskytován na stejné frekvenci v opačné polarizaci (vertikální).
Přitom Persiana Sports 2 HD je nadále k dispozici i na kmitočtu 10,804 GHz s horizontální polarizací. Ve stejném multiplexu je také poskytována v SD rozlišení hlavní stanice Persiana Sports.
Rodina sportovních kanálů Persiana Sports je aktuálně tvořena 4 programy. Dva nejnovější přírůstky se vysílají na kmitočtu 11,420 GHz s vertikální polarizací.
Programy Persiana Sports jsou určeny pro persky hovořící publikum. Nicméně volné vysílání a silný signál ve střední Evropě mohou programy oslovit všechny lovce FTA programů, zejména sportovních.
technické parametry - Persiana Sports 2 HD (dříve šířena Persiana Sports HD):
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,762 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA