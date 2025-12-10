Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 10. prosince 2025, svátek má Julie

Alem TV s dalším televizním multiplexem v 16APSK

DNES! | redakce | tisk | názory

Operátor televizní platformy Alem TV (TürkmenÄlem/MonacoSat) postupně překlápí své DVB-S2 multiplexy z modulace 8PSK na 16APSK. V současné době v nové modulaci již provozuje tři multiplexy.

Změny tentokrát proběhly u transpondéru na kmitočtu 12,341 GHz s vertikální polarizací. Parametry multiplexu zůstaly z větší části zachovány - tedy symbol rate 28000 ksymb/s, FEC 5/6 a norma DVB-S2. Změnila se jen modulace z 8PSK na 16APSK. Tato změna může na některých set top boxech způsobit problém s příjmem - jednak z důvodu modulace (přijímač ji nepodporuje) a také z důvodu, že pro příjem multiplexu s novými parametry je zapotřebí silnější signál. Na druhou stranu provozovatel získal novou kapacitu, kterou může využít pro rozšíření programové nabídky o další stanice.

Celková kapacita multiplexu se zvýšila z původních 69,35 Mbit/s na 92,66 Mbit/s, což představuje nárůst prostoru v muxu o 23,27 Mbit/s.

Jde již v pořadí o třetí multiplex, který využívá Alem TV v modulaci 16APSK. Celkově provozuje pět multiplexů.

Změna modulace na kmitočtu 12,341 GHz je zajímavá pro technické fandy a lovce signálů. Pro diváky FTA programů tyto změny příliš zajímavé nejsou, neboť tento paket šíří jen placené programy.

nové technické parametry - Alem TV:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16APSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Sever (4/6)
21:10 13. komnata Sabiny Králové
21:40 Stín smrtihlava
kanál CT2 20:00 Starobylé stavby II
21:00 Bedekr XI
21:30 ROMA SPIRIT 2025
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (16)
21:40 Bachelor Česko II (7)
22:55 Kriminálka Las Vegas XIV (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (77)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (8)
21:30 Chlapci a chlapi (9)
22:45 Kdo najde přítele, najde poklad
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Mulhouse
22:05 Prvotný inštinkt (2/3)
23:45 Vanina (4/4)
kanál DVOJKA 20:10 Roma Spirit 2025
22:05 Do kríža
22:55 25 rokov Medzinárodného vyšehradského fondu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:00 Najväčšie tragédie Slovenska
22:35 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Čas lásky a naděje
22:50 Dr. Ludsky (5)
00:00 Prokurátorka (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook