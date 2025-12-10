Alem TV s dalším televizním multiplexem v 16APSK

Alem TV s dalším televizním multiplexem v 16APSKDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor televizní platformy Alem TV (TürkmenÄlem/MonacoSat) postupně překlápí své DVB-S2 multiplexy z modulace 8PSK na 16APSK. V současné době v nové modulaci již provozuje tři multiplexy.
Změny tentokrát proběhly u transpondéru na kmitočtu 12,341 GHz s vertikální polarizací. Parametry multiplexu zůstaly z větší části zachovány - tedy symbol rate 28000 ksymb/s, FEC 5/6 a norma DVB-S2. Změnila se jen modulace z 8PSK na 16APSK. Tato změna může na některých set top boxech způsobit problém s příjmem - jednak z důvodu modulace (přijímač ji nepodporuje) a také z důvodu, že pro příjem multiplexu s novými parametry je zapotřebí silnější signál. Na druhou stranu provozovatel získal novou kapacitu, kterou může využít pro rozšíření programové nabídky o další stanice.
Celková kapacita multiplexu se zvýšila z původních 69,35 Mbit/s na 92,66 Mbit/s, což představuje nárůst prostoru v muxu o 23,27 Mbit/s.
Jde již v pořadí o třetí multiplex, který využívá Alem TV v modulaci 16APSK. Celkově provozuje pět multiplexů.
Změna modulace na kmitočtu 12,341 GHz je zajímavá pro technické fandy a lovce signálů. Pro diváky FTA programů tyto změny příliš zajímavé nejsou, neboť tento paket šíří jen placené programy.
nové technické parametry - Alem TV:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16APSK