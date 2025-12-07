Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 7. prosince 2025, svátek má Ambrož

Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu

DNES! | redakce | tisk | názory

S nástupem zimní sezóny se proměnila nabídka operátora turecké pay-tv platformy Digiturk. Ten začal divákům opět nabízet kanál s pohledem do hořícího krbu. Vysílání je opět poskytováno volně ( FTA) a dostupné je tedy pro všechny zájemce.

Doplňkový kanál Şömine Keyfi (v překladu Potěšení z krbu) je šířen nekódovaně ze satelitu Türksat 5B v silném západním paprsku. Příjem je proto v regionu střední Evropy bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). Vysílání je poskytováno v HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG (160 kbit/s).

Hořící krb HD - záběr z příjmu
▲ Hořící krb HD - záběr z příjmu

Vysílání s pohledem do krbu je dostupné na řadě OTT platforem. Na satelitu jej nabízí v sezóně jen turecká DTH platforma. Cílem je divákům přinést pohodu u televizních obrazovek.

technické parametry - Şömine Keyfi HD:

• Türksat 5B (42°E), freq. 11,305 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:08 Sladce a hladce
20:10 Ratolesti (10/10)
21:05 Výborná SHOW
kanál CT2 20:00 Amadeus
23:00 Maratónec
01:00 Paparazzi, lovci senzací
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl V (10)
21:40 Kriminálka Anděl V (11)
22:55 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Princezna zakletá v čase
22:40 SOUVISLOSTI Markéty Fialové
23:20 Jméno růže
kanál SEZNAM 20:10 Této noci v tomto vlaku
21:35 Živelná pohroma
23:45 Místo činu: Kolín (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Hlas srdce
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
22:15 Toni - pôrodný asistent
23:48 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Kafedrála
20:35 Textári
21:30 Pozvánka do divadla
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII. - DUEL
23:00 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ten svetr si nesvlíkej
22:00 V sedmém nebi
00:10 Extrémní případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook