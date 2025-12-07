Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu

Hořící krb opět jako tv kanál na satelituDNES! | redakce | tisk | názory
S nástupem zimní sezóny se proměnila nabídka operátora turecké pay-tv platformy Digiturk. Ten začal divákům opět nabízet kanál s pohledem do hořícího krbu. Vysílání je opět poskytováno volně ( FTA) a dostupné je tedy pro všechny zájemce.
Doplňkový kanál Şömine Keyfi (v překladu Potěšení z krbu) je šířen nekódovaně ze satelitu Türksat 5B v silném západním paprsku. Příjem je proto v regionu střední Evropy bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). Vysílání je poskytováno v HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG (160 kbit/s).
Vysílání s pohledem do krbu je dostupné na řadě OTT platforem. Na satelitu jej nabízí v sezóně jen turecká DTH platforma. Cílem je divákům přinést pohodu u televizních obrazovek.
technické parametry - Şömine Keyfi HD:
• Türksat 5B (42°E), freq. 11,305 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA