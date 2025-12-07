Quantcast
Neděle, 7. prosince 2025

CANAL+ Polska ukončil testy na nové kapacitě

Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska ukončil zkušební distribuci na nové kapacitě na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), na kmitočtu 12,092 GHz.

Aktuálně je uvedený transpondér neaktivní.

Zkušební vysílání CANAL+ Polska na zmíněné frekvenci 12,092 GHz bylo spuštěno na konci listopadu 2025. V paketu byly jen zakódované programy. Identické stanice jako na kmitočtu 10,796 GHz, kde je možné stanice přijímat i nadále.

V rámci paketu se vysílají programy - konkrétně Motowizja HD, TVP Kultura HD, TVP Seriale HD, CBS Reality HD, FilmBox Premium HD, TV Puls HD, Puls 2 HD, Kino Polska HD, FilmBox Extra HD, Telewizja WP, TVP ABC, TVP Historia, Kino Polska Muzyka, FilmBox Action a FilmBox Family.

bývalé technické parametry - CANAL+ Polska, testy TP (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,092 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

aktuální technické parametry - CANAL+ Polska:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

