CANAL+ Polska ukončil testy na nové kapacitě

CANAL+ Polska ukončil testy na nové kapacitěDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska ukončil zkušební distribuci na nové kapacitě na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), na kmitočtu 12,092 GHz.
Aktuálně je uvedený transpondér neaktivní.
Zkušební vysílání CANAL+ Polska na zmíněné frekvenci 12,092 GHz bylo spuštěno na konci listopadu 2025. V paketu byly jen zakódované programy. Identické stanice jako na kmitočtu 10,796 GHz, kde je možné stanice přijímat i nadále.
V rámci paketu se vysílají programy - konkrétně Motowizja HD, TVP Kultura HD, TVP Seriale HD, CBS Reality HD, FilmBox Premium HD, TV Puls HD, Puls 2 HD, Kino Polska HD, FilmBox Extra HD, Telewizja WP, TVP ABC, TVP Historia, Kino Polska Muzyka, FilmBox Action a FilmBox Family.
bývalé technické parametry - CANAL+ Polska, testy TP (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,092 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
aktuální technické parametry - CANAL+ Polska:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK