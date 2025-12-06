Skupina Nova byla i v listopadu jasnou jedničkou televizního trhu

Skupina Nova byla i v listopadu jasnou jedničkou televizního trhuDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Nova byla v listopadu 2025 nejsledovanější televizní skupinou v Česku. V celodenním měření (all day) byla jedničkou ve 100 % dní měsíce a v prime time dosáhla průměrného podílu na sledovanosti 35,77 % v CS 15-54. Tematické stanice skupiny navíc meziročně rostly o 16 % v prime time a o 6 % v all day a obsah všech stanic skupiny Nova denně zasáhl v průměru 3,748 milionu diváků starších čtyř let.
V hlavním vysílacím čase dosáhla Skupina Nova v komerční cílové skupině 15-54 podílu na sledovanosti 35,77 %, a byla tak v 87 % dní prime timu nejsledovanější televizní skupinou. V celodenním měření (all day) se stala dokonce nejsledovanější 100 % dní v měsíci.
Výrazně rostly i tematické stanice: v prime timu meziročně o 16 % a v celodenním sledování o 6 % v podílu na sledovanosti v CS 15-54.
Stanice skupiny zasáhly denně v průměru 3,748 milionu diváků v CS 4+, a to při podmínce minimálně tří minut souvislého sledování.
Nejsledovanější zpravodajskou relací na trhu byly i v listopadu Televizní noviny, které sledovalo v průměru 982 tisíc diváků starších čtyř let. V CS 15-54 dosáhly podílu 30,79 %, čímž si udržely jasný náskok před konkurencí.
Nejsledovanějším pořadem TV Nova se stal Český slavík 2025, který sledovalo 1,216 milionu diváků v CS 4+ a v klíčové komerční skupině dosáhl 43,31% share (15-54).
Skupina Nova tak i v listopadu potvrzuje silnou pozici na trhu a vysoký divácký zájem o její zpravodajské, zábavní i původní formáty.
Zdroj dat: ATO - Nielsen, živě + TS0-3, ke dni: 4.12.2025