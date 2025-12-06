Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 6. prosince 2025, svátek má Mikuláš

Skupina Nova byla i v listopadu jasnou jedničkou televizního trhu

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Nova byla v listopadu 2025 nejsledovanější televizní skupinou v Česku. V celodenním měření (all day) byla jedničkou ve 100 % dní měsíce a v prime time dosáhla průměrného podílu na sledovanosti 35,77 % v CS 15-54. Tematické stanice skupiny navíc meziročně rostly o 16 % v prime time a o 6 % v all day a obsah všech stanic skupiny Nova denně zasáhl v průměru 3,748 milionu diváků starších čtyř let.

V hlavním vysílacím čase dosáhla Skupina Nova v komerční cílové skupině 15-54 podílu na sledovanosti 35,77 %, a byla tak v 87 % dní prime timu nejsledovanější televizní skupinou. V celodenním měření (all day) se stala dokonce nejsledovanější 100 % dní v měsíci.

Výrazně rostly i tematické stanice: v prime timu meziročně o 16 % a v celodenním sledování o 6 % v podílu na sledovanosti v CS 15-54.

Stanice skupiny zasáhly denně v průměru 3,748 milionu diváků v CS 4+, a to při podmínce minimálně tří minut souvislého sledování.

Nejsledovanější zpravodajskou relací na trhu byly i v listopadu Televizní noviny, které sledovalo v průměru 982 tisíc diváků starších čtyř let. V CS 15-54 dosáhly podílu 30,79 %, čímž si udržely jasný náskok před konkurencí.

Nejsledovanějším pořadem TV Nova se stal Český slavík 2025, který sledovalo 1,216 milionu diváků v CS 4+ a v klíčové komerční skupině dosáhl 43,31% share (15-54).

Skupina Nova tak i v listopadu potvrzuje silnou pozici na trhu a vysoký divácký zájem o její zpravodajské, zábavní i původní formáty.
 
Zdroj dat: ATO - Nielsen, živě + TS0-3, ke dni: 4.12.2025

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:05 Něco na té Mary je
kanál CT2 20:00 Vojna a mír (1/2)
21:50 Vojna a mír (2/2)
23:30 Mrak v zubech
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno!
21:50 Blíženec
00:15 V dobrém i zlém
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (15)
21:35 Bez lítosti (7)
22:35 Mystery, Aljaška
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (5)
21:20 Profesionálové 4 (6)
22:25 Ecce homo Homolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Noc nádejí
23:15 Sieň slávy
01:40 Góly-body-sekundy
kanál DVOJKA 20:00 Pravá tvár sv. Mikuláša
20:35 Čiapka
22:00 Odveta (5/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Laskavý divák promine (5/5)
00:05 Kdyby tisíc klarinetů

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook