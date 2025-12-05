Přímý přenos z La Scaly na Rai 1 a Rai 4K

Přímý přenos z La Scaly na Rai 1 a Rai 4KDNES! | redakce | tisk
V neděli 7. prosince 2025 začíná jak je již tradicí sezóna světového operního domu La Scaly v Miláně. Sezónu zahájí slavná opera Lady Macbath od Dmítrija Šostakóviče.
Veřejnoprávní televize Rai odvysílá tradičně přímý přenos zahájení a ve spolupráci s Rai Com se bude vysílat po celém světě.
V Evropě bude přenos možné sledovat například ve Francii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Belgii, Portugalsku, Finsku, Španělsku ale také třeba i v Japonsku kde bude stanice NHK signál přebírat i ve 4K.
Dále v kinech v Latinské Americe, Austrálii, Novém Zélandu či v Itálii. Poprvé jej také uvede i filadelfská univerzita Penn State University ve svém divadelním sále.
Záznamy z La Scaly dříve vysílala i ČT, ale tento rok nefiguruje v seznamu, tak je možné, že od toho upustila.
Kromě Rai 4K bude přímý přenos vysílán i na stanici Rai 1 HD od 17:45 hod, která je běžně volně ( FTA) šířená přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird. Nicméně toto vysílání bude zakódováno, protože satelitní signál pokrývá i země kde má exkluzivitu konkrétní místní televize.
Rai 1 HD zůstane volně (FTA) v distribučním multiplexu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 5 West B 5°W). Pro příjem z této družice je nutná parabola od průměru cca 80 cm a přijímač s podporou multistreamu. Signál není určen pro DTH, nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika nabízí možnost příjmu vysílání bez jakékoliv přístupové karty.
