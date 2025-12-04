Bez lítosti se vrací v nových osmi epizodách na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Třetí řada dokumentární série Bez lítosti přináší v osmi nových epizodách další syrové výpovědi českých vrahů, z nichž mnozí si odpykávají doživotní tresty. Dokumentaristka Martina Eretová se opět vydává do nejstřeženějších věznic, aby odkryla motivy, které stojí za jedněmi z nejbrutálnějších zločinů posledních let. Na prima+ už 10. prosince míří série, která jde až na dřeň - bez příkras, bez omluv a bez lítosti.
Streamovací platforma prima+ uvede ve středu 10. prosince třetí řadu dokumentární série Bez lítosti, která prostřednictvím otevřených rozhovorů mapuje myšlení, motivaci a životní dráhu českých vrahů. Autorka a režisérka Martina Eretová přináší v osmi nových epizodách výjimečné výpovědi vrahů, mezi nimi i první veřejnou výpověď žháře z Bohumína. Série nabízí nezkreslený pohled na extrémní zločiny i jejich následky.
Podobně jako dvě předchozí řady i tato třetí nabízí prostřednictvím autentických rozhovorů ojedinělý pohled do myslí a motivací odsouzených vrahů. Za celým konceptem série Bez lítosti stojí dokumentaristka Martina Eretová. Její přístup je založen na důkladné přípravě, respektu a schopnosti vést i ty nejtěžší a nejkonfrontačnější dialogy. Díky tomu série nabízí výpovědi, které v české dokumentaristice nemají obdoby. Ve třetí řadě Eretová pokračuje v jedinečné výpovědní formě - intimních a neuhlazených rozhovorech vedených přímo ve věznicích s lidmi, kteří spáchali jedny z nejzávažnějších zločinů v novodobé historii Česka. „
Každý rozhovor trvá několik hodin a je psychicky náročný. Odsouzení se často chtějí prezentovat lépe, než jaká je skutečnost, a mojí prací je dostat z nich co nejsyrovější pravdu bez příkras. To je moje hlavní pravidlo,“ říká Eretová, která k dokumentu přistupuje s nezměrnou profesionalitou, ale i lidskostí.
„Mráz po zádech mi běhá pokaždé, když mi odsouzený vypráví o momentu, kdy spáchal vraždu. Každý o tom mluví jinak - a pokaždé mě zasáhne něco jiného. Často to na mě dolehne až po skončení natáčení,“ přiznává režisérka.
Nová série přináší výpovědi, v nichž odsouzení často poprvé detailněji mluví o svých činech, motivech i okolnostech, které je k vraždám dovedly. Jsou mezi nimi doživotně odsouzení Marek Protivánek, který zavraždil tři členy své rodiny s chladnou rozvahou a podle Martiny Eretové patří k nejmrazivějším respondentům kvůli úplné absenci sebereflexe, nejstarší doživotně odsouzený vězeň v Česku Adolf Hlubik, dvojnásobný sériový vrah, který otevřeně popisuje další násilný čin, za nějž byl odsouzen v roce 2023, pachatel ničivého žhářského útoku v Bohumíně Zdeněk Konopka, který vůbec poprvé promluvil o motivaci svého hrůzného činu podpálit byt, v němž zrovna slavila početná část jeho rodiny, nebo Patrik Konya, jediný člověk v Česku odsouzený k padesáti letům odnětí svobody za vraždu otčíma.
Bez lítosti III není jen o odsouzencích, ale i o lidech z jejich okolí, rodinných příslušnících či kriminalistech, kteří dotvářejí širší kontext případů. „
Bez lítosti nevytváří senzaci ani nevynáší vrahy na piedestal. Naopak - považujeme za důležité ukázat jejich příběhy v kontextu a s jasnými fakty, proto každý díl začíná výpovědí kriminalisty. Pokud díky této otevřenosti dokáže série divákům pomoci lépe porozumět rizikovému chování nebo je motivuje k větší opatrnosti ve vztazích, pak má náš obsah skutečný společenský smysl,“ říká ředitel prima+ Jan Maxa. „
Vznik třetí řady Bez lítosti potvrzuje, jak silným a jedinečným formátem tato série je. Velmi si vážíme naší dlouhodobé spolupráce s produkční společností Karlsbridge, která stojí i za letošní řadou,“ dodává výrobní ředitelka televize Prima, Lucia Kršáková.
První z osmi nových dílů uvede prima+ už ve středu 10. prosince. Třetí série se otevře zpovědí doživotně odsouzeného vraha Marka Protivánka.
Marek Protivánek - doživotí
Marek Protivánek je muž, který svým činem otřásl i zkušenými kriminalisty. Za promyšlenou a brutální vraždu tří členů vlastní rodiny - dvou sourozenců a otce - si odpykává doživotní trest. Motiv, který stál za útokem na ty nejbližší, byl podle spisu až banální, avšak vedený chladnou úvahou a bez náznaku lítosti.
V rozhovoru pro třetí řadu Bez lítosti působí Protivánek klidně, racionálně a bez zásadní sebereflexe, což dává celému příběhu ještě znepokojivější rozměr. Martina Eretová jej označuje za jeden z nejvíce mrazivých případů série právě kvůli naprosté absenci snahy pochopit či pojmenovat tíhu svého činu.
Patrik Konya - 50 let
Patrik Konya je jediným člověkem v České republice, který dostal trest 50 let vězení - sankci, jež je kvůli pravidlům podmíněného propuštění v praxi přísnější než doživotí. Konya byl odsouzen za vraždu otčíma a později také spoluvězně. Svým chaotickým, impulzivním a agresivním chováním dlouhodobě budil mezi ostrahou pověst „nejproblémovějšího vězně“. Rozhovory s ním patří k nejnáročnějším - nejen pro fyzické okolnosti natáčení, ale i pro jeho proměnlivou náladu a obtížnou práci s realitou. Eretová jej popisuje jako extrémně specifického respondenta, který se zčásti baví samotným vytržením z vězeňské rutiny.
Adolf Hlubik - doživotí
Adolf Hlubik, dvojnásobný sériový vrah a recidivista, byl v roce 2023 znovu odsouzen k doživotnímu trestu za vraždu ženy v olomoucké herně. Tento rozsudek z něj udělal nejstaršího doživotně odsouzeného vězně v České republice. Jeho životní dráha je obrazem člověka, který opakovaně selhával ve společnosti a opakovaně páchal násilné činy. Rozhovory s Hlubikem probíhají v odstupu, ale v atmosféře, která nepříjemně připomíná, že jeho zločiny nejsou minulostí, nýbrž logickým vyústěním celoživotního chování.
Pro dokument nabízí autentický vhled do mysli pachatele, který už nemá co ztratit - a proto mluví až nepříjemně otevřeně.
Pavel Šesták - 18 let
Pavel Šesták si odpykává osmnáctiletý trest za vraždu bytného, kterého napadl sekáčkem na maso. Podle spisu jednal v afektu poté, co měl bytný vyžadovat sexuální kontakt s jeho přítelkyní. Šestákův příběh ukazuje odlišnou dynamiku než případy doživotně odsouzených. Jde o čin spáchaný v kombinaci drog, alkoholu a emočního tlaku, nikoli o dlouhodobě uvažovaný útok. Jeho výpověď působí místy chaoticky, místy přiznaně bolestivě, ale nese v sobě také prvky lítosti.
Zdeněk Konopka - doživotí
Zdeněk Konopka je pachatelem nejtragičtější hromadné vraždy v moderní historii Česka. V Bohumíně ze msty zapálil byt plný lidí - zemřelo jedenáct osob, včetně jeho manželky, syna a vnuka. Konopka před soudem prakticky nepromluvil, protože přijal dohodu o vině a trestu. Rozhovor pro Bez lítosti tak představuje první situaci, kdy veřejně popisuje okolnosti a motivy útoku. Podle tvůrkyně Martiny Eretové jde o jeden z nejemotivnějších a zároveň nejpřekvapivějších rozhovorů celé řady. Jeho výpověď není omluvou ani pokáním - spíše pokusem pojmenovat katastrofu, kterou sám způsobil.
Alexandr Klempar - doživotí
Alexandr Klempar byl v roce 2024 odsouzen k doživotnímu trestu za vraždu své bývalé přítelkyně a těžké ublížení na zdraví její spolubydlící. Jde o recidivistu, jehož život se dlouhodobě pohyboval na hraně kriminality a domácího násilí. V rozhovoru působí rozpolceně - střídá popisy násilného činu s momenty snahy vysvětlit své životní okolnosti a lásku k zavražděné. Dokument doplňuje také rozhovor s jeho strýcem, který přidává kontext rodinného prostředí a možných kořenů násilného chování. Klemparův případ ukazuje, jak rychle se může vztah, který začal jako intenzivní, proměnit v tragédii.
O sérii Bez lítosti
Bez lítosti patří dlouhodobě k nejsledovanějším true crime projektům na českém trhu. Série přináší nezkreslenou výpověď pachatelů těžkých násilných trestných činů a zároveň nabízí hlubší pohled na jejich životní dráhu, motivace i následky jejich činů. Dokument není senzacechtivý - cílem je porozumění, konfrontace a reálný obraz zločinu očima těch, kteří jej spáchali.
zdroj: FTV Prima