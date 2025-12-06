Quantcast
Sobota, 6. prosince 2025, svátek má Mikuláš

Paní Harrisová jede do Paříže: premiéra na Nova Cinema

Nova Cinema zařadí do svého programu 11. prosince ve 20 hodin stylizovanou dobovou tragikomedii Paní Harrisová jede do Paříže, která diváky zavede do padesátých let, nejprve do Londýna a poté do srdce Paříže.

Přibližuje příběh ženy z prostředí uklízeček, která si splní svůj sen navléknout róbu z „chrámu módy“ Christian Dior.

Hlavní hrdinkou je ovdovělá uklízečka Ada Harrisová, kterou ztvárnila herečka Lesley Manville. Ada žije v poválečném Londýně, kde uklízí v domácnostech bohatých klientek, vzpomíná na svého padlého manžela a občas zajde s přáteli na pivo. V hloubi duše nosí jeden velký sen - vlastnit šaty od Diora. Když obdrží finanční kompenzaci jako válečná vdova, rozhodne se jednat: s letenkou do Paříže změní vše, o čem si dosud troufala jen snít. Ve francouzské metropoli vstoupí do domu Dior a nečekaně vyvolá malou revoluci ve světě snobské haute couture, když v módním domě najde nečekané spojence.

Zajímavosti:

• Film je adaptací knižní předlohy Mrs. 'Arris Goes to Paris od Paula Gallica.
• Český hlas paní Harrisové propůjčila Milena Steinmasslová.
• Vizuální ztvárnění módy domu Dior - šaty, přehlídky, pařížské salony - hraje klíčovou roli a kritika vyzdvihuje výpravu jako jednu z nejsilnějších stránek filmu.
• Přestože se děj odehrává mezi Londýnem a pařížským salonem Dior, část natáčení probíhala v Maďarsku - zejména Budapešť zastoupila některé interiéry i exteriéry.

JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
ČT3 se nevrátí. Zatím
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly

