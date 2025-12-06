Paní Harrisová jede do Paříže: premiéra na Nova Cinema

Paní Harrisová jede do Paříže: premiéra na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema zařadí do svého programu 11. prosince ve 20 hodin stylizovanou dobovou tragikomedii Paní Harrisová jede do Paříže, která diváky zavede do padesátých let, nejprve do Londýna a poté do srdce Paříže.
Přibližuje příběh ženy z prostředí uklízeček, která si splní svůj sen navléknout róbu z „chrámu módy“ Christian Dior.
Hlavní hrdinkou je ovdovělá uklízečka Ada Harrisová, kterou ztvárnila herečka Lesley Manville. Ada žije v poválečném Londýně, kde uklízí v domácnostech bohatých klientek, vzpomíná na svého padlého manžela a občas zajde s přáteli na pivo. V hloubi duše nosí jeden velký sen - vlastnit šaty od Diora. Když obdrží finanční kompenzaci jako válečná vdova, rozhodne se jednat: s letenkou do Paříže změní vše, o čem si dosud troufala jen snít. Ve francouzské metropoli vstoupí do domu Dior a nečekaně vyvolá malou revoluci ve světě snobské haute couture, když v módním domě najde nečekané spojence.
Zajímavosti:
• Film je adaptací knižní předlohy Mrs. 'Arris Goes to Paris od Paula Gallica.
• Český hlas paní Harrisové propůjčila Milena Steinmasslová.
• Vizuální ztvárnění módy domu Dior - šaty, přehlídky, pařížské salony - hraje klíčovou roli a kritika vyzdvihuje výpravu jako jednu z nejsilnějších stránek filmu.
• Přestože se děj odehrává mezi Londýnem a pařížským salonem Dior, část natáčení probíhala v Maďarsku - zejména Budapešť zastoupila některé interiéry i exteriéry.