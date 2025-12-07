Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 7. prosince 2025, svátek má Ambrož

Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní platforma Alem TV, která je vysílána ze satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat, změnila u dalšího multiplexu modulaci z tradiční 8PSK na 16APSK. Ostatní parametry byly zachovány.

Změny proběhly u transpondéru s kmitočtem 12,380 GHz s vertikální polarizací. DVB-S2 multiplex má po změně modulace 8PSK na 16APSK nadále symbol rate 28000 ksymb/s a FEC 5/6.

Biz TV - záběr z příjmu stanice z multiplexu v modulaci 16APSK
▲ Biz TV - záběr z příjmu stanice z multiplexu v modulaci 16APSK

Po pouhé změně modulace se rapidně navýšila celková kapacita multiplexu z původních 69,35 Mbit/s na 92,66 Mbit/s, což představuje nárůst prostoru v muxu o 23,27 Mbit/s. Vyšší kapacita multiplexu je ale vykoupena tím, že je nyní zapotřebí silnější signál pro bezproblémový příjem vysílání.

Pro diváky FTA programů je tento multiplex poměrně zajímavý. Obsahuje totiž uzbeckou zábavní televizi Biz TV HD, která se vysílá v MPEG-4 v HD rozlišení (HDTV, 1280x720p).

Jde v pořadí o druhý multiplex, který využívá vyšší modulaci 16APSK. Tu dříve aplikoval na kmitočet 10,845 GHz s horizontální polarizací.

aktuální technické parametry - Alem TV:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16APSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:08 Sladce a hladce
20:10 Ratolesti (10/10)
21:05 Výborná SHOW
kanál CT2 20:00 Amadeus
23:00 Maratónec
01:00 Paparazzi, lovci senzací
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl V (10)
21:40 Kriminálka Anděl V (11)
22:55 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Princezna zakletá v čase
22:40 SOUVISLOSTI Markéty Fialové
23:20 Jméno růže
kanál SEZNAM 20:10 Této noci v tomto vlaku
21:35 Živelná pohroma
23:45 Místo činu: Kolín (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Hlas srdce
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
22:15 Toni - pôrodný asistent
23:48 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Kafedrála
20:35 Textári
21:30 Pozvánka do divadla
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII. - DUEL
23:00 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ten svetr si nesvlíkej
22:00 V sedmém nebi
00:10 Extrémní případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook