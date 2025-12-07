Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

Další televizní multiplex v modulaci 16APSKDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní platforma Alem TV, která je vysílána ze satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat, změnila u dalšího multiplexu modulaci z tradiční 8PSK na 16APSK. Ostatní parametry byly zachovány.
Změny proběhly u transpondéru s kmitočtem 12,380 GHz s vertikální polarizací. DVB-S2 multiplex má po změně modulace 8PSK na 16APSK nadále symbol rate 28000 ksymb/s a FEC 5/6.
Po pouhé změně modulace se rapidně navýšila celková kapacita multiplexu z původních 69,35 Mbit/s na 92,66 Mbit/s, což představuje nárůst prostoru v muxu o 23,27 Mbit/s. Vyšší kapacita multiplexu je ale vykoupena tím, že je nyní zapotřebí silnější signál pro bezproblémový příjem vysílání.
Pro diváky FTA programů je tento multiplex poměrně zajímavý. Obsahuje totiž uzbeckou zábavní televizi Biz TV HD, která se vysílá v MPEG-4 v HD rozlišení (HDTV, 1280x720p).
Jde v pořadí o druhý multiplex, který využívá vyšší modulaci 16APSK. Tu dříve aplikoval na kmitočet 10,845 GHz s horizontální polarizací.
aktuální technické parametry - Alem TV:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16APSK