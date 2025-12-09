Quantcast
Úterý, 9. prosince 2025

Český mysteriózní thriller Samhain uvede Televize Seznam

Televize Seznam premiérově odvysílá mysteriózní thriller Samhain od režiséra Daniela Habrdy. V hlavních rolích se představí David Švehlík, Kamila Janovičová, Radim Fiala a Jan Čenský. Svou poslední filmovou roli ve snímku ztvárnil Alois Švehlík.

Mrazivý mystický thriller ze šumavských hor uvede stanice v neděli 14. prosince od 20:10 hodin.

Ukrytá mezi šumavskými lesy leží vesnice, která si žije vlastním životem. Právě tam míří mladá vyšetřovatelka, aby osvětlila úmrtí dívky. Vše nasvědčuje nehodě až do chvíle, než přijde zpráva o dalším mrtvém těle, tentokrát již s jasnými stopami cizího zavinění. Blíží se svátek zesnulých, Dušičky, ale okolnosti vedou vyšetřovatelku mnohem dál do historie. Samhain. Prastarý keltský svátek, během nějž se otevírá brána mezi světy živých a mrtvých. Jedná se jen o shodu náhod, nebo se nalezena mrtvá těla stala obětí rituálu?

Alois Švehlík a David Švehlík (foto: Televize Seznam)
▲ Alois Švehlík a David Švehlík (foto: Televize Seznam)

Celovečerní český debut režiséra a scenáristy Daniela Habrdy slibuje temný detektivní případ, který diváky vtáhne do útrob starodávných praktik: „Chtěl jsem natočit film, ve kterém bude hrát nosnou roli atmosféra, les, mlha a tajemno. Postupem času, když jsem vytvářel scénář, jsem do něj zapojil keltské mýty.“ V tomto ohledu měl Daniel Habrda relativně volnou ruku: „Když jsem se radil s odborníkem na Kelty z Jihočeského muzea, na většinu dotazů jsem dostal odpověď: ,To nevíme jistě, ale mohlo by to tak být‘. Díky tomu jsem měl poměrně volnost při tvoření mysteriózních scén, aniž bych naboural nějaká jasná fakta.“

Snímek se natáčel průběžně od roku 2021 a svou finální podobu získal v roce 2024. Nyní se představí divákům v premiéře, a to 14. prosince od 20:10 hodin na Televizi Seznam.

V roli hlavní vyšetřovatelky se představí Kamila Janovičová: „Daniel při psaní scénáře věděl, že by mě chtěl obsadit do hlavní role, takže jsme se nad tím scházeli už dva roky před natáčením. Záhady mám hrozně ráda, na táborech jsme si vždy vyprávěli tajemné příběhy. Možná i proto mě baví Keltové a celá ta naše pohanská historie. Víme o tom tak málo, že to otevírá dveře fantazii a mysterióznu. To máme s Danielem společné, že nás tyto věci fascinují.“

K filmu vznikl i speciální soundtrack, za kterým stojí hudební skladatel a producent Michal Habrda.

zdroj: TV Seznam

