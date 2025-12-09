Quantcast
Úterý, 9. prosince 2025

Movistar+: Konec PPV erotických kanálů Alquiler

Erotické filmy nabízené formou PPV (pay per view; "plať na co se díváš") na španělské satelitní platformě Movistar+ jsou minulostí. Operátor ukončil provoz kanálů Alquiler X, Alquiler XX a Alquiler XY.

Všechny tři stanice nabízely hard erotický obsah.

Provozovatel platformy aktuálně nabízí už jen jediný filmový PPV program Alquiler (v SD) a Alquiler HD, který nadále zůstává v provozu. Je to ale výrazné omezení PPV obsahu. Původně bylo v provozu 8 filmových a 4 erotické PPV kanály, postupně se nabídka zredukovala. S nástupem videoték typu VOD postrádají lineární kanály tohoto typu smysl.

Alquiler v minulosti byly známé pod názvem Taquilla, které byly součástí platformy pod původní značkou Digital+.

bývalé technické parametry - Alquiller X, Alquiller XX (vysílání bylo ukončeno!):

• Astra (19,2°E), freq. 11,097 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA

bývalé technické parametry - Alquiller XY (vysílání bylo ukončeno!):

• Astra (19,2°E), freq. 10,788 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA

