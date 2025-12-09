Quantcast
Loupež v Louvru minutu po minutě na Discovery Channel

Jedna z nejodvážnějších muzejních loupeží moderní doby trvala jen několik minut. Dne 19. října 2025 pronikla skupina pachatelů v přestrojení do jedné z galerií pařížského Louvru, odcizila šperky v hodnotě přesahující 100 milionů dolarů a následně narychlo zmizela.

Incident se okamžitě stal celosvětovou senzací - ani ne tak kvůli samotným exponátům, jako spíše kvůli selhání zabezpečení jednoho z nejslavnějších muzeí světa. Nový dokument Loupež v Louvru minutu po minutě (Louvre Heist: Minute by Minute) od Discovery Channel, který kanál uvede v repríze v pátek 12. prosince, tuto událost rekonstruuje s chirurgickou přesností a nabízí detailní rozbor každého momentu zločinecké operace, která dodnes vyvolává řadu otázek.

Dokumentární speciál Loupež v Louvru minutu po minutě (Louvre Heist: Minute by Minute) od Discovery Channel dopodrobna mapuje průběh říjnové loupeže v jednom z nejslavnějších muzeí světa. Skupina pachatelů převlečených za dělníky se 19. října infiltrovala do Galerie d'Apollon, ve které je uložena část francouzských korunovačních šperků. Celkem bylo zcizeno osm exponátů v hodnotě přes 100 milionů dolarů. Veřejnost zaujal především způsob provedení celé akce: loupež trvala sotva několik minut a právě jejich podrobná analýza je předmětem nového dokumentu.

Tvůrci skutečně rozebírají celou událost minutu po minutě. Zaměřují se přitom na konkrétní rozhodnutí a chyby jak na straně pachatelů, tak bezpečnostního personálu muzea. Diváci tak ozbrojenou skupinu sledují od momentu příjezdu k muzeu v převlečení za technický personál, přes použití zvedací plošiny a motorové kotoučové pily k vniknutí do galerie, až k rozbití vitrín, odcizení šperků a úniku předem připravenou trasou. Jejich postup v dokumentu komentují bezpečnostní experti, bývalí kriminalisté, forenzní specialisté, techničtí analytici i historici umění. Jejich výpovědi jsou kombinovány se záznamy z bezpečnostních kamer, digitálními 3D rekonstrukcemi a live-motion animacemi.

Je to skutečně jako loupež z nějakého filmu. Není divu, že fascinuje celý svět. Teď nabízíme všem, koho to zajímá, věrnou rekonstrukci toho, co se dělo minutu po minutě. Podařilo se nám získat exkluzivní záběry z kamer a poskládat je do celku, který je informativní, poučný i zábavný,“ říká Howard Lee, kreativní ředitel US Networks a prezident Discovery Networks. Podle něj je cílem dokumentu umožnit divákům porozumět přesné sekvenci událostí a ukázat, jak mohl být tak komplexní zločin vůbec realizován. Zároveň přináší vhled do metodiky organizovaných skupin a naznačuje, jaké chyby v zabezpečení mohou vést k ohrožení kulturních artefaktů.

Celá akce pořád vyvolává spoustu otázek. Je jisté, jaké předměty byly odcizeny: šlo o diamantové brože, safírové ozdoby, zlaté šperky a další předměty z období vlády Napoleona III. Jeden předmět, koruna císařovny Eugénie, byl poněkud překvapivě ponechán na místě, pravděpodobně kvůli své hmotnosti. Loupež nicméně odhalila slabiny v bezpečnostním systému Louvru, který má být paradoxně jedním z nejbedlivěji střežených muzejních areálů světa. Francouzská vláda dokonce celý incident označila za zásadní selhání státní ochrany kulturního dědictví. Ač byla reakce policie relativně pohotová, odcizené šperky nebyly dosud nalezeny a spekuluje se, že byly narychlo vyvezeny za hranice Evropské unie.

Říjnová loupež v Louvru patří k největším muzejním zločinům tohoto století. Názorně ukazuje, jak si organizovaný zločin v oblasti překupnictví uměleckých děl osvojil sofistikované technologie i profesionální plánování. O případu informovala média prakticky po celém světě, protože šlo o mimořádně drzý útok na jeden z nejviditelnějších symbolů francouzské kultury. Dokumentární speciál Discovery Channel vychází z populárního true-crime formátu a staví zejména na autentických rekonstrukcích, které diváci dlouhodobě preferují.

Dokumentární speciál Loupež v Louvru minutu po minutě (Louvre Heist: Minute by Minute) měl v České republice a na Slovensku premiéru v neděli 7. prosince 2025 ve 21:00 na stanici Discovery Channel, v repríze jej diváci uvidí v úterý 9. prosince ve 22 hodin nebo v pátek 12. prosince ve 22:00. Pro Discovery jej vyrobila produkční společnost Pioneer Productions.

zdroj: WBD

