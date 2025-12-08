Quantcast
Pondělí, 8. prosince 2025

Hispasat a NOS obnovují dohodu o satelitní televi

Společnosti Hispasat a NOS Comunicações prodloužily svou víceletou dohodu o distribuci satelitní televize přímo do domácností (DTH) v celém Portugalsku, včetně atlantských ostrovů Madeira a Azor.

Portugalská platforma NOS bude i nadále dostupná prostřednictvím satelitu Hispasat 30W-5 (30°W) v systému podmíněného přístupu Nagra MA.

Tato nová dohoda posiluje jejich strategické partnerství, které trvá již více než 20 let a zajišťuje nepřetržitou a vynikající kvalitu vysílání přes satelit. Operátor Hispasat bude i nadále poskytovat satelitní kapacitu ze své orbitální pozice 30° západně a nabízet stabilní a rozsáhlé pokrytí pro více než 100 národních a mezinárodních kanálů.

Platforma NOS nabízí širokou škálu zábavních, zpravodajských a populárně-vědeckých kanálů.

Navzdory rozvoji digitální pozemní televize a optických televizních služeb zůstává satelitní televize důležitou možností příjmu v celém Portugalsku s plným 100% pokrytím, zejména ve venkovských nebo těžko dostupných oblastech. Tato technologie i nadále hraje klíčovou roli při snižování digitální propasti, která může vést k sociálnímu vyloučení z přístupu k informacím a zábavě.

V případě Portugalska stále existuje základna uživatelů satelitní televize, zejména v méně hustě osídlených oblastech, kde příjem využívající tuto technologii zaručuje nejlepší stabilitu a kvalitu signálu, zajišťuje nepřetržitý přístup k důležitým informacím a zábavě a propojuje komunity.

zdroj: satkurier.pl + Hispasat

