Pondělí, 15. prosince 2025, svátek má Radana

Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa

Hudební stanice Music Box jsou nově dostupné pro další televizní diváky. Společnost Music Box Television začala poskytovat své programy zákazníkům streamovací platformy waipu.tv v Německu.

Od 15. prosince 2025 mohou zákazníci waipu.tv sledovat stanice Music Box Hits, Music Box Dance, exkluzivně Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s. Šestý kanál Music Box Classic byl již klientům waipu.tv dostupný.

Nové programy Music Box v Německu (foto: Music Box Television)
▲ Nové programy Music Box v Německu (foto: Music Box Television)

Skupinu stanic Music Box tvoří následující programy:

Music Box Dance - house, techno a trance - od undergroundu až po ikonické klubové hity
Music Box Classic - vybraná pop a rocková klasika z 80., 90. let minulého století a první dekády nového Milénia
Music Box 80s - dekáda legend stars jako jsou Madonna, Queen, Duran Duran a další
Music Box 90s - dekáda supestar od formací jako Spice Girls, Nirvana, Backstreet Boys, Britney Spears. Eurodance, grunge a hudba, která formovala dekádu
Music Box 00s - dekáda hitů od interpretů jako jsou Beyoncé, Coldplay, Rihanna, Eminem

Music Box je jedna z nejetablovanějších hudebních značek na televizním trhu. Stanice byla spuštěna ve Velké Británii v roce 1984 a to ještě před MTV Europe (1987), MCM ve Francii (1989), VIVA v Německu (1993) a VH1 UK (1994). V současné době knihovna videoklipů Music Boxu obsahuje přes 20 tiíc hudebních videí ve Full HD kvalitě.

Stanice Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance působí také na českém a slovenském trhu. Programy jako první do své nabídky zařadil operátor OTT platformy Antik TV, společnost Antik Telecom.

