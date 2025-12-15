Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa

Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do NěmeckaDNES! | redakce | tisk | názory
Hudební stanice Music Box jsou nově dostupné pro další televizní diváky. Společnost Music Box Television začala poskytovat své programy zákazníkům streamovací platformy waipu.tv v Německu.
Od 15. prosince 2025 mohou zákazníci waipu.tv sledovat stanice Music Box Hits, Music Box Dance, exkluzivně Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s. Šestý kanál Music Box Classic byl již klientům waipu.tv dostupný.
Skupinu stanic Music Box tvoří následující programy:
• Music Box Dance - house, techno a trance - od undergroundu až po ikonické klubové hity
• Music Box Classic - vybraná pop a rocková klasika z 80., 90. let minulého století a první dekády nového Milénia
• Music Box 80s - dekáda legend stars jako jsou Madonna, Queen, Duran Duran a další
• Music Box 90s - dekáda supestar od formací jako Spice Girls, Nirvana, Backstreet Boys, Britney Spears. Eurodance, grunge a hudba, která formovala dekádu
• Music Box 00s - dekáda hitů od interpretů jako jsou Beyoncé, Coldplay, Rihanna, Eminem
Music Box je jedna z nejetablovanějších hudebních značek na televizním trhu. Stanice byla spuštěna ve Velké Británii v roce 1984 a to ještě před MTV Europe (1987), MCM ve Francii (1989), VIVA v Německu (1993) a VH1 UK (1994). V současné době knihovna videoklipů Music Boxu obsahuje přes 20 tiíc hudebních videí ve Full HD kvalitě.
Stanice Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance působí také na českém a slovenském trhu. Programy jako první do své nabídky zařadil operátor OTT platformy Antik TV, společnost Antik Telecom.