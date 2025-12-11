Alem TV překlopil další multiplex do 16APSK

Alem TV překlopil další multiplex do 16APSKDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel placené televizní platformy Alem TV (TürkmenÄlem/MonacoSat) provedl další změny ve své distribuci. V pořadí čtvrtý multiplex překlopil z modulace 8PSK do vyšší 16APSK.
Alem TV používá celkem 5 transpondérů pro šíření svých televizních multiplexů a je tedy velmi pravděpodobné, že Alem TV bude první DTH platformou, která bude nabízet své programy v modulaci 16APSK.
Změny modulace se tentokrát týkají vysílání na kmitočtu 12,226 GHz. Změnila se jen modulace 8PSK na 16APSK. Ostatní parametry zůstaly zachovány - tedy symbolová rychlost 28000 ksymb/s, FEC 5/6 a standard DVB-S2.
Pro diváky FTA programů není tento multiplex ničím zajímavým. Všechny programy jsou totiž zakódovány a dostupné pouze pro abonenty. Pro lovce netradičních signálů je to možnost otestovat své přijímací zařízení, zda je schopné přijímat vysílání v modulaci 16APSK. Předpokladem pro úspěšný příjem vysílání v této modulaci je dostatečně silný signál. Nastavené parametry nyní vyžadují silnější signál, na druhou stranu snížením kapacity pro korekci dat se zvyšuje prostor pro šíření programů. Multiplex navýšil kapacitu z původních 69,39 Mbit/s na 92,66 Mbit/s. Jde tedy o nárůst kapacity o 23,27 Mbit/s, která může být využita pro další programy a služby provozovatele.
technické parametry - Alem TV (uveden jen TP se změnami):
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,226 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16PSK