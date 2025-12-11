Alem TV překlopil další multiplex do 16APSK

Quantcast
Provozovatel placené televizní platformy Alem TV (TürkmenÄlem/MonacoSat) provedl další změny ve své distribuci. V pořadí čtvrtý multiplex překlopil z modulace 8PSK do vyšší 16APSK.

Alem TV používá celkem 5 transpondérů pro šíření svých televizních multiplexů a je tedy velmi pravděpodobné, že Alem TV bude první DTH platformou, která bude nabízet své programy v modulaci 16APSK.

Změny modulace se tentokrát týkají vysílání na kmitočtu 12,226 GHz. Změnila se jen modulace 8PSK na 16APSK. Ostatní parametry zůstaly zachovány - tedy symbolová rychlost 28000 ksymb/s, FEC 5/6 a standard DVB-S2.

Pro diváky FTA programů není tento multiplex ničím zajímavým. Všechny programy jsou totiž zakódovány a dostupné pouze pro abonenty. Pro lovce netradičních signálů je to možnost otestovat své přijímací zařízení, zda je schopné přijímat vysílání v modulaci 16APSK. Předpokladem pro úspěšný příjem vysílání v této modulaci je dostatečně silný signál. Nastavené parametry nyní vyžadují silnější signál, na druhou stranu snížením kapacity pro korekci dat se zvyšuje prostor pro šíření programů. Multiplex navýšil kapacitu z původních 69,39 Mbit/s na 92,66 Mbit/s. Jde tedy o nárůst kapacity o 23,27 Mbit/s, která může být využita pro další programy a služby provozovatele.

technické parametry - Alem TV (uveden jen TP se změnami):

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,226 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 5/6, DVB-S2/16PSK

názory čtenářů




TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Albánie, tajemství Balkánu
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (10/10)
21:30 Povolání asistent
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (31)
21:40 Bachelor Česko II (8)
23:05 Kriminálka Las Vegas XIV (9)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (32)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Hogo fogo homolka
21:55 Labyrint 3 (5)
23:10 Labyrint 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Malte
22:10 Sestrička Lea II (7/8)
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Vitajte vo väzení
21:50 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sľub - Vianočný špeciál
20:55 Farma XVII.
22:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (7)
21:20 Žena za pultem (8)
22:25 Žena za pultem (9)

