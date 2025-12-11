Minimax přináší kouzelné Vánoce s Barbie

Minimax přináší kouzelné Vánoce s BarbieDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice Minimax si pro své dětské diváky připravila bohatý vánoční program, který jim zpestří celé vánoční svátky. Každý večer od 20. prosince do konce roku na malé diváky čekají od 20h filmy plné dobrodružství, oblíbených animovaných hrdinů a vánoční atmosféry.
Na Štědrý den se můžete těšit na vánoční speciál oblíbené Barbie série- Barbie a Dokonalé Vánoce.
Štědrý večer ve znamení Barbie. To nabídne televizní stanice Minimax, která od osmi večer odvysílá film Barbie a Dokonalé Vánoce, ve kterém se Barbie spolu s jejími sestrami vydá na vánoční prázdniny. Společně míří do New Yorku, ale jejich dovolená se promění v nečekané dobrodružství. Naplánovaný let do New Yorku je z důvodu sněhové bouře přesměrován, a tak se sestry ocitají v malém městečku Tannenbaum, daleko od svého původního cíle a vysněných vánočních prázdnin. V odlehlém hostinci, kam se dostávají, však poznají mnoho nových přátel, se kterými zažijí kouzelné chvíle, a to i přes neočekávané komplikace. Jak si nakonec sestry užijí nečekané Vánoce můžete sledovat už na Štědrý den od 20:00.
S Barbie filmy ale na Minimaxu nekončíme. Ještě před vánočními svátky děti pobaví film Barbie a kouzelné Vánoce, který stanice odvysílá 22. prosince opět od 20:00. Hlavní hrdinkou je krásná, ale sobecká zpěvačka Eden Starling, která se rozhodne trávit své Vánoce v divadle ve viktoriánském Londýně. K tomu donutí i všechny účinkující, které nutí zkoušet bez ohledu na to, že je Štědrý den. Zachrání je až tři velmi nezvyklí vánoční duchové, kteří je odnesou na fantastickou prázdninovou cestu. Díky tomu i Eden podlehne kouzlu Vánoc a konečně pochopí, že rozdávat dárky přináší radost. Kromě nezapomenutelných dobrodružství se ve filmu můžete těšit i na oblíbené vánoční koledy.
Vánoční filmy o Barbie přinášejí kouzelnou atmosféru, radost a pohádkové příběhy, které potěší malé diváky během svátečního období. Díky nim se děti mohou ponořit do světa přátelství, dobrodružství a fantazie, a společně s Barbie prožít nezapomenutelné vánoční zážitky.
Na Boží hod se vaše ratolesti mohou těšit na vánoční díl série filmů Mimi šéf - Mimi šéf: Vánoční bonus. V tomto speciálu se Mimi šéf neplánovaně dostane na Severní pól, protože je zaměněn za elfa. Jeho starší bráška Tim musí vymyslet, jak ho přivést nazpět domů na tradiční oslavu Vánoc. Jak to dopadne zjistíte už 25. prosince od 20:00 na TV Minimax.
Minimax nabídne po celý prosinec řadu dalších vánočních speciálů i pro ty nejmenší diváky. Součástí programu budou také filmy jako Santův učeň, Malý Santa a zázračná sněhová vločka, Zvědavý Geroge - Veselé opičí Vánoce a mnoho dalšího. Zároveň nebudou chybět ani vánoční díly oblíbených seriálů Lego Friends a ALVINNN!!! a Chipmunkové. Zpříjemněte svým dětem vánoční prázdniny a nalaďte si sváteční speciály na Minimaxu!
zdroj: AMC