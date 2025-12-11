Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 11. prosince 2025, svátek má Dana

Minimax přináší kouzelné Vánoce s Barbie

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní stanice Minimax si pro své dětské diváky připravila bohatý vánoční program, který jim zpestří celé vánoční svátky. Každý večer od 20. prosince do konce roku na malé diváky čekají od 20h filmy plné dobrodružství, oblíbených animovaných hrdinů a vánoční atmosféry.

Na Štědrý den se můžete těšit na vánoční speciál oblíbené Barbie série- Barbie a Dokonalé Vánoce.

Štědrý večer ve znamení Barbie. To nabídne televizní stanice Minimax, která od osmi večer odvysílá film Barbie a Dokonalé Vánoce, ve kterém se Barbie spolu s jejími sestrami vydá na vánoční prázdniny. Společně míří do New Yorku, ale jejich dovolená se promění v nečekané dobrodružství. Naplánovaný let do New Yorku je z důvodu sněhové bouře přesměrován, a tak se sestry ocitají v malém městečku Tannenbaum, daleko od svého původního cíle a vysněných vánočních prázdnin. V odlehlém hostinci, kam se dostávají, však poznají mnoho nových přátel, se kterými zažijí kouzelné chvíle, a to i přes neočekávané komplikace. Jak si nakonec sestry užijí nečekané Vánoce můžete sledovat už na Štědrý den od 20:00.

Barbie a Dokonalé Vánoce (foto: AMC Networks)
▲ Barbie a Dokonalé Vánoce (foto: AMC Networks)

S Barbie filmy ale na Minimaxu nekončíme. Ještě před vánočními svátky děti pobaví film Barbie a kouzelné Vánoce, který stanice odvysílá 22. prosince opět od 20:00. Hlavní hrdinkou je krásná, ale sobecká zpěvačka Eden Starling, která se rozhodne trávit své Vánoce v divadle ve viktoriánském Londýně. K tomu donutí i všechny účinkující, které nutí zkoušet bez ohledu na to, že je Štědrý den. Zachrání je až tři velmi nezvyklí vánoční duchové, kteří je odnesou na fantastickou prázdninovou cestu. Díky tomu i Eden podlehne kouzlu Vánoc a konečně pochopí, že rozdávat dárky přináší radost. Kromě nezapomenutelných dobrodružství se ve filmu můžete těšit i na oblíbené vánoční koledy.

Vánoční filmy o Barbie přinášejí kouzelnou atmosféru, radost a pohádkové příběhy, které potěší malé diváky během svátečního období. Díky nim se děti mohou ponořit do světa přátelství, dobrodružství a fantazie, a společně s Barbie prožít nezapomenutelné vánoční zážitky.

Na Boží hod se vaše ratolesti mohou těšit na vánoční díl série filmů Mimi šéf - Mimi šéf: Vánoční bonus. V tomto speciálu se Mimi šéf neplánovaně dostane na Severní pól, protože je zaměněn za elfa. Jeho starší bráška Tim musí vymyslet, jak ho přivést nazpět domů na tradiční oslavu Vánoc. Jak to dopadne zjistíte už 25. prosince od 20:00 na TV Minimax.

Minimax nabídne po celý prosinec řadu dalších vánočních speciálů i pro ty nejmenší diváky. Součástí programu budou také filmy jako Santův učeň, Malý Santa a zázračná sněhová vločka, Zvědavý Geroge - Veselé opičí Vánoce a mnoho dalšího. Zároveň nebudou chybět ani vánoční díly oblíbených seriálů Lego Friends a ALVINNN!!! a Chipmunkové. Zpříjemněte svým dětem vánoční prázdniny a nalaďte si sváteční speciály na Minimaxu!

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Albánie, tajemství Balkánu
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (10/10)
21:30 Povolání asistent
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (31)
21:40 Bachelor Česko II (8)
23:05 Kriminálka Las Vegas XIV (9)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (32)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Hogo fogo homolka
21:55 Labyrint 3 (5)
23:10 Labyrint 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Malte
22:10 Sestrička Lea II (7/8)
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Vitajte vo väzení
21:50 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sľub - Vianočný špeciál
20:55 Farma XVII.
22:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (7)
21:20 Žena za pultem (8)
22:25 Žena za pultem (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook