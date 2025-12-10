Nova na jaře: Buldok z Poděbrad, Jitřní záře, Survivor či Farma

Nova na jaře: Buldok z Poděbrad, Jitřní záře, Survivor či FarmaDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Nova nabídne svým divákům na jaře pestrou nabídku pořadů vlastní tvorby - seriály, dokumenty, doku reality či reality show. Jednotlivé tituly představila na dnešní tiskové konferenci.
Svérázná kriminalistka Radka (Sabina Remudová) zůstala po rozvodu sama se dvěma teenagery na krku. K tomu všemu odchází její tolerantní šéf a namísto něj nastupuje pedantský major Beneš (Marek Adamczyk). Byť nemohou být rozdílnější, musí se z nich stát parťáci. Osmidílnou komediální detektivku Buldok z Poděbrad napsal a produkoval Tomáš Baldýnský (Comeback, Kosmo).
Odznak Vysočina se vrátí s premiérovými díly a novou hereckou posilou. Kapitánem v týmu se stává Adam Vacula. Ten si sebou přináší neortodoxní metody a neúctu k služebním postupům. Hrdinové seriálu Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové dospějí k rozuzlení jedné velké genetické záhady. Bratři a sestry míří do finále. Už od 1. ledna se diváci mohou těšit na novou sezonu fenomenální Ulice. Ta i na jaře přinese celou řadu dramatických situací a zvratů.
Úspěšný seriál Sex O'Clock mapuje příběh dospívajícího Adama, který se snaží přijít o panictví, zvládat taneční lekce a bojovat o novou partnerku, zatímco se vyrovnává s otcovým coming outem, sestřiným těhotenstvím a matčinou bezradností. Obě řady seriálu se na jaře představí v televizní premiéře.
TV Nova uvede také Jitřní záři, šestidílnou sérii inspirovanou skutečnými událostmi, která sleduje příběh rodiny Junkových. Těm sociálka odebere osmiměsíční dceru, protože alternativní život vyznávající rodina jí dala „nepovolené“ jméno Jitřní záře.
I ty nejobyčejnější úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Vracejí se Extrémní proměny. Dobrovolníci, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením trenéra Martina Košťála a jeho týmu odborníků změnit svůj osud a získat druhou šanci na život.
Vrací se také nejdrsnější reality show v Česku a na Slovensku Survivor, a to hned třikrát týdně v hodinových epizodách. Nová řada Farmy Česko 2026 nabídne nová dobrodružství, promyšlenější systém úkolů i propracovanější soutěžní výzvy, které prověří schopnosti farmářů.