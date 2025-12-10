Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 10. prosince 2025, svátek má Julie

Nova na jaře: Buldok z Poděbrad, Jitřní záře, Survivor či Farma

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize Nova nabídne svým divákům na jaře pestrou nabídku pořadů vlastní tvorby - seriály, dokumenty, doku reality či reality show. Jednotlivé tituly představila na dnešní tiskové konferenci.

Svérázná kriminalistka Radka (Sabina Remudová) zůstala po rozvodu sama se dvěma teenagery na krku. K tomu všemu odchází její tolerantní šéf a namísto něj nastupuje pedantský major Beneš (Marek Adamczyk). Byť nemohou být rozdílnější, musí se z nich stát parťáci. Osmidílnou komediální detektivku Buldok z Poděbrad napsal a produkoval Tomáš Baldýnský (Comeback, Kosmo).

Tisková konference TV Nova (foto: TV Nova)
▲ Tisková konference TV Nova (foto: TV Nova)

Odznak Vysočina se vrátí s premiérovými díly a novou hereckou posilou. Kapitánem v týmu se stává Adam Vacula. Ten si sebou přináší neortodoxní metody a neúctu k služebním postupům. Hrdinové seriálu Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové dospějí k rozuzlení jedné velké genetické záhady. Bratři a sestry míří do finále. Už od 1. ledna se diváci mohou těšit na novou sezonu fenomenální Ulice. Ta i na jaře přinese celou řadu dramatických situací a zvratů.

Úspěšný seriál Sex O'Clock mapuje příběh dospívajícího Adama, který se snaží přijít o panictví, zvládat taneční lekce a bojovat o novou partnerku, zatímco se vyrovnává s otcovým coming outem, sestřiným těhotenstvím a matčinou bezradností. Obě řady seriálu se na jaře představí v televizní premiéře.

TV Nova uvede také Jitřní záři, šestidílnou sérii inspirovanou skutečnými událostmi, která sleduje příběh rodiny Junkových. Těm sociálka odebere osmiměsíční dceru, protože alternativní život vyznávající rodina jí dala „nepovolené“ jméno Jitřní záře.

I ty nejobyčejnější úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Vracejí se Extrémní proměny. Dobrovolníci, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením trenéra Martina Košťála a jeho týmu odborníků změnit svůj osud a získat druhou šanci na život.

Vrací se také nejdrsnější reality show v Česku a na Slovensku Survivor, a to hned třikrát týdně v hodinových epizodách. Nová řada Farmy Česko 2026 nabídne nová dobrodružství, promyšlenější systém úkolů i propracovanější soutěžní výzvy, které prověří schopnosti farmářů.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Sever (4/6)
21:10 13. komnata Sabiny Králové
21:40 Stín smrtihlava
kanál CT2 20:00 Starobylé stavby II
21:00 Bedekr XI
21:30 ROMA SPIRIT 2025
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (16)
21:40 Bachelor Česko II (7)
22:55 Kriminálka Las Vegas XIV (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (77)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (8)
21:30 Chlapci a chlapi (9)
22:45 Kdo najde přítele, najde poklad
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Mulhouse
22:05 Prvotný inštinkt (2/3)
23:45 Vanina (4/4)
kanál DVOJKA 20:10 Roma Spirit 2025
22:05 Do kríža
22:55 25 rokov Medzinárodného vyšehradského fondu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:00 Najväčšie tragédie Slovenska
22:35 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Čas lásky a naděje
22:50 Dr. Ludsky (5)
00:00 Prokurátorka (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook