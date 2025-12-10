Quantcast
Středa, 10. prosince 2025

Oneplay na jaře: Pád domu Kollerů, Bohyně Slavie či Láska nebolí

Streamovací platforma Oneplay přichystala na jaro bohatou nabídku nových pořadů vlastní produkce. Nebudou chybět nové seriály, dokumenty ale i reality show. Oneplay uvede nejočekávanější projekty sezony.

Metoda Markovič: Straka ukáže, jak obstojí Markovičova lidskost tváří v tvář novému zlu. Série Monyová, vítěz festivalu Serial Killer, představí příběh silné a úspěšné ženy, jejíž život skončil tragédií. Pád domu Kollerů s komediální nadsázkou ukáže slasti a strasti třígeneračního bydlení v čele s výrazně dominantní babičkou.

Oneplay i nadále posiluje v žánru dokumentu a nabídne dvě novinky. Seriál Bohyně Slavie diváky zavede do zákulisí ženského fotbalu a Láska nebolí nabídne intimní i mrazivé výpovědi lidí, jimž život změnilo domácí násilí. S novými řadami se vrátí také úspěšné reality show Survivor a Farma.

Novinky Oneplay představila Nova na tiskové konferenci (foto: TV Nova)
▲ Novinky Oneplay představila Nova na tiskové konferenci (foto: TV Nova)

Je rok 1985 a komunistická strana připravuje nejmasovější sportovní akci své doby - spartakiádu. Praha se má brzy zaplnit mladými ženami a muži z celé republiky. Jenže metropole není bezpečná, v ulicích řádí nevyzpytatelný sériový vrah. Pro policii začíná hra s časem pod neuvěřitelným tlakem státních orgánů. Oneplay hned z kraje roku, po fenomenálním úspěchu Metody Markovič: Hojer, přinese sérii Metoda Markovič: Straka.

Rodinný komediální seriál Pád domu Kollerů vypráví příběh novopečené matky, životní smolařky Vendy. Ta je pod tlakem okolností nucena se nastěhovat do domu svého dominantního otce Roberta. Její babička, čerstvá vdova Marta se po smrti manžela, dědy Berta, také rozhodne najít útočiště v domě svého syna Roberta. Nepřišla se přizpůsobit zaběhnutým pořádkům, přišla je přizpůsobit sobě. V domě brzy nezůstane kámen na kameni. Scénář inspirovaný vlastní životní zkušeností napsala Natálie Kocábová a režie se ujal Jan Hřebejk.

Psala o lásce, žila v pekle. Tak zní podtitul série Monyová. Šestidílný Oneplay Originál inspirovaný osudem úspěšné brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se dlouhá léta potýkala s domácím násilím, se stal vítězem letošního ročníku mezinárodního festivalu Serial Killer a na jaře se poprvé představí na Oneplay. V hlavních rolích Tereza Ramba, Igor Orozovič, Kryštof Hádek a další.

Dokumentární portfolio Oneplay se rozroste o další původní série. Čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie bude sledovat jednu soutěžní sezonu ženského fotbalového týmu pražské Slavie. Na jejím začátku se zdá vše zalité sluncem a vypadá to, že vyhrát čtvrtý mistrovský titul v řadě bude naprostá hračka s minimem komplikací. Plány a očekávání se však brzy začnou hroutit.

Třídílná dokumentární série Láska nebolí tematicky navazuje na hranou sérii Monyová, ale posouvá pohled na domácí násilí dál. Přináší skutečné příběhy lidí, kteří násilí v blízkých vztazích zažili na vlastní kůži - jako děti, partneři, rodiče. Ale i těch, kteří se ho sami dopouštěli.

