Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Streamovací služba prima+ se letos o Vánocích promění ve skutečný domov sváteční filmové pohody. Od začátku prosince nabízí desítky českých i zahraničních titulů, které zaručeně navodí tu pravou vánoční atmosféru.
Ať už diváci hledají klasické pohádky, dojemné romance, rodinné příběhy nebo odpočinkovou zábavu na dlouhé zimní večery, prima+ má v letošní sváteční nabídce něco pro každého. Z českých titulů přinese oblíbené komedie a pohádky, zahraniční filmy nabídnou špetku amerického i britského kouzla a nebudou chybět ani animované hity pro celou rodinu. Vánoce na prima+ tak slibují zábavu, která potěší všechny generace.
České vánoční hity
Bez české klasiky by svátky nebyly úplné. Mezi vánočními novinkami na prima+ se objeví romantická komedie Přání Ježíškovi s Richardem Krajčem, Elizavetou Maximovou, Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou v hlavních rolích. Film přináší dojemný příběh plný náhodných setkání, humoru i lásky, který patří mezi novodobou českou vánoční klasiku. Ve vánoční nabídce prima+ se nově objeví také pohádkové pokračování Tajemství staré bambitky 2 s Tomášem Klusem, Ondřejem Vetchým a Kamilem Smyczkem, které znovu dokazuje, že čest a dobro nakonec vždy zvítězí.
Letošní vánoční kolekci doplní také ikonické české pohádky, bez kterých si svátky umí představit jen málokdo. Diváci se mohou těšit na nesmrtelnou klasiku S čerty nejsou žerty, kde dobro a humor zvítězí nad pekelnými nástrahami, i na legendární pohádku Tři oříšky pro Popelku, která k Vánocům patří stejně jako cukroví a koledy. Chybět nebude ani oblíbený Anděl Páně, v němž se nebeský posel Petronel učí, co je skutečná dobrota, a rovněž dobrodružná pohádka Peklo s princeznou, kde se střetnou královské rody, peklo i pravá láska.
Pohádky ze světa
Filmy, které potěší malé i velké diváky, nabídnou zábavu a kouzla. Animovaná pohádka Zoubková víla (My Fairy Troublemaker) s hlasem Jelly Haase a Lisy-Marie Korollové vypráví o nezbedné víle, která způsobí víc zmatku než kouzel. A Addamsova rodina 2 (The Addams Family 2) s hlasem Oscara Isaaca, Charlize Theronové a Chloë Grace Moretzové zavede slavnou strašidelnou rodinku na bláznivý rodinný road trip napříč Amerikou. Pohádkovou nabídku doplní i rodinná komedie Milý Santo (Dear Santa), v němž malý chlapec pošle Santovi svůj seznam vánočních přání, jenže s osudovou pravopisnou chybou, čímž z Vánoc udělá pořádně chaotickou jízdu.
Romantika, která zahřeje u srdce
Na prima+ nechybí ani sváteční romantické filmy, které potěší každého milovníka lásky a vánoční atmosféry.
V romanci Ideální pár (A Perfect Christmas Pairing) hrají Ansley Gordonová, Chris Connell a Meg Biddle Smithová v příběhu o druhých šancích a nových začátcích. Film Hrátky s láskou (Reporting for Christmas) sleduje reportérku, která při vánočním natáčení najde víc, než čekala. Romantický příběh Vánoční los lásky (The Christmas Ticket) začíná jediným vánočním lístkem, který spojí dva osamělé cestující. A v romantice Dvanáct rande do Vánoc (12 Dates of Christmas) září Amy Smartová, Mark-Paul Gosselaar a Jayne Eastwoodová v hravém příběhu o tom, že pravá láska si najde cestu, i když se Vánoce stále opakují.
V dojemném příběhu Kouzelný náramek (A Little Christmas Charm) hrají Ashley Greenová a Brendan Penny; společně hledají ztracený náramek, který přinese nečekaný vánoční zázrak. Film Kouzelná zastávka (A Very British Christmas) přináší typicky britské kouzlo Vánoc, humor i romantiku.
V rodinném dobrodružství Vánoční ranč lásky (Saving the Christmas Ranch) se hlavní hrdinka musí postavit překážkám, aby zachránila nejen rodinný ranč, ale i ducha Vánoc. Kouzelnou atmosféru přináší také Vánoční stanice lásky (The Spirit of Christmas Station) - na obrazovce se objeví Alexandra Harrisová, Chase Garland a Reesa Ishiyama v příběhu o nádraží, kde se plní dávno zapomenutá přání.
Zábava i napětí pro zimní večery
Kdo má chuť na napětí a originální zápletky, ocení film Poker Face, thriller Russella Crowa z roku 2022. Crowe v něm hraje miliardáře, který pozve skupinu starých přátel na luxusní pokerovou partii. Jenže přátelské posezení se brzy změní v boj o přežití, když se na povrch začnou drát dávná tajemství a nečekané hrozby.
Pro příznivce odlehčených příběhů je v nabídce také oblíbená komedie Poslední prázdniny (Last Holiday) s Queen Latifah, Gerardem Depardieu a LL Coolem J., která dokazuje, že nikdy není pozdě začít plnit si sny - zvlášť o Vánocích. V prosinci odstartuje také nové šestidílné mysteriózní drama Stíny (The Shadow), temný thriller plný záhad, podivných zmizení a spletitých odhalení, který se dokonale hodí k zimním večerům.
Filmovou nabídku na prosinec doplní jeden z největších světových hitů posledních let - akční megafilm Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem, který přináší dechberoucí letecké sekvence i dojemný příběh o odvaze a druhých šancích.
Pro milovníky show Zrádci prima+ nabídne jejich zahraniční řady (The Traitors), jejichž nové epizody budou vycházet každý týden až do ledna příštího roku.
zdroj: FTV Prima