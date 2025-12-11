Novinky STVR: Dotyk života 2, História chutí a Na správnej ceste

Novinky STVR: Dotyk života 2, História chutí a Na správnej cesteDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská televize a rozhlas (STVR) dnes ve Studiu 5 Slovenského rozhlasu na akci s názvem Sviatočné Čáry máry představila novinářům své sváteční vysílání i klíčové pořadové novinky pro úvod roku 2026.
STV přinese vedle přenosů ze zimních olympijských her i tři nové televizní projekty Jednotky - pokračování seriálu Dotyk života 2, původní historicko-gastronomický pořad História chutí a cestovatelsko-zábavnou show Na správnej ceste.
Jednou z očekávaných novinek úvodu roku je pokračování úspěšného seriálu "Dotyk života". Druhá série se z prostředí porodnice přesouvá na dětské oddělení nemocnice Brehy. Diváci budou moci seriál sledovat od 4. ledna každou neděli ve 20:30 hodin na programu STVR Jednotka.
Tvůrci v nové sérii propojují medicínské případy s osobními příběhy zdravotníků a jejich rodin. Na pediatrii přicházejí dětští pacienti s běžnými onemocněními, úrazy i život ohrožujícími diagnózami, vedle toho se řeší konflikty v rodinách, domácí násilí, šikana, závislosti či duševní zdraví dětí. Klíčovým tématem je také práce s vystrašenými rodiči, kteří stojí před náročnými rozhodnutími. Nad celým oddělením drží pevné, ale zranitelné vedení primářka Linda (Antonie Lišková), jejíž vlastní syn se ocitne mezi pacienty.
Novinkou na obrazovce Jednotky bude i původní pořad "História chutí", která spojuje historii, gastronomii a příběhy lidí. Pilotní díl věnovaný Vánocům uvidí diváci už 21. prosince, pravidelné vysílání startuje 11. ledna.
Relace funguje jako „malý stroj času“, který diváky přenese do různých historických období prostřednictvím jídla, zvyků, každodennosti či reálií konkrétních regionů. Nejde přitom jen o vaření. Epizody přibližují způsob života našich předků, jejich hodnoty, společenská pravidla či překvapivé souvislosti, které formovaly kulturu dané doby.
Gastronomie je jednou z nosných částí projektu. Špičkoví kuchaři připravují historické recepty v moderní interpretaci, aby inspirovali i dnešního diváka. Úvodní epizoda ze Staré Ľubovny ukazuje, jak vypadaly Vánoce na začátku 20. století, jaká jídla patřila na postní a štědrovečerní stůl a jaké zvyky pronikají do regionu i vlivem španělské aristokracie.
Třetí velkou novinkou STVR je cestovatelsko-zábavná show "Na správnej ceste". Jednotka ji uvede od pátku 9. ledna ve 20:30 hodin. Relace vznikla jako slovenská adaptace úspěšné švédské show On the Right Track, Originální formát SVT, distribuovaný společností Primitives. Přináší do pátečního prime time kombinaci cestování, humoru, soutěžení a živé hudby.
Dva týmy celebrit v ní hádají, kam směřují vlak, autobus či auto podle autentických záběrů ze silnic. Pomáhají jim slovní hry a hudební indicie, které rozšifrovávají identitu cílového města. Po každé cestě následuje kvíz zaměřený na zajímavosti daného místa.
