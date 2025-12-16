Sky Italia vrátila 4 transpondéry

Sky Italia vrátila 4 transpondéryDNES! | redakce | tisk | názory
V polovině prosince provedl operátor italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia optimalizaci satelitní kapacity. Výsledkem je uvolnění čtyř transpondérů, které provozovatel přestal používat, a změny parametrů u jednoho dalšího multiplexu.
Sky Italia nově neposkytuje své služby na kmitočtech 11,862; 11,977; 12,054 a 12,418 GHz. Tyto transpondéry byly provozovatelem uvolněny a vráceny francouzské společnosti Eutelsat, která je bude moci nabízet svým zákazníkům.
Vedle přesunů programů z uvedených kmitočtů na jiné kapacity operátora došlo také ke změně parametrů jednoho z multiplexů. Konkrétně na kmitočtu 12,341 GHz byla FEC změněna ze 3/4 na 5/6 a modulace z 8PSK na QPSK. Ostatní parametry zůstaly zachovány.
Pro diváky FTA programů je především klíčové ukončení poskytování služeb na kmitočtu 12,054 GHz, na kterém se vysílal ekonomicko-informační kanál CNBC HD. Stanice pokračuje volně z frekvence 11,179 GHz, polarizace horizontální v rámci multiplexu společnosti Telespazio.
nové technické parametry - CNBC Europe HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,179 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - Sky Italia:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK
bývalé technické parametry - Sky Italia (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK