Pondělí, 15. prosince 2025, svátek má Radana

Televizní platforma Alem TV komplet v modulaci 16APSK

DNES!

Provozovatel televizní platformy Alem TV dokončil technické změny v distribuci svých multiplexů na komunikační družici TürkmenÄlem/MonacoSat. Všech pět DVB-S2 multiplexů operátora se nyní vysílá v modulaci 16APSK.

Dnes proběhlo překlopení posledního (pátého) multiplexu Alem TV a to na kmitočtu 10,887 GHz s horizontální polarizací. Po změně modulace multiplexu z 8PSK na 16APSK a FEC z 5/6 na 3/4 zůstaly ostatní parametry multiplexu zachovány - tedy symbolová rychlost 30 Ms/s a norma DVB-S2.

Díky pouhé změně modulace a FEC se kapacita multiplexu zvýšila z původních 74,35 Mbit/s na aktuálních 89,38 Mbit/s. Jde tedy o navýšení kapacity multiplexu o 15,03 Mbit/s. Získaná kapacita může být použita pro rozšíření programové nabídky nebo zkvalitnění stávajících stanic.

Nutno upozornit, že změna modulace ale přináší změnu na straně příjmu, kdy je nutný silnější signál. A také je nutný přijímač s podporou modulace 16APSK. Ne každý přijímač tuto modulaci automaticky podporuje.

Pro diváky FTA programů nejsou aktuální změny v distribuci zajímavé. Nicméně z technického pohledu jde o zajímavost, neboť se jedná o první DTH platformu, která tuto modulaci používá.

technické parametry - Alem TV:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,887 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/16APSK, FTA

názory čtenářů




Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
