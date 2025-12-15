Televizní platforma Alem TV komplet v modulaci 16APSK

Televizní platforma Alem TV komplet v modulaci 16APSKDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel televizní platformy Alem TV dokončil technické změny v distribuci svých multiplexů na komunikační družici TürkmenÄlem/MonacoSat. Všech pět DVB-S2 multiplexů operátora se nyní vysílá v modulaci 16APSK.
Dnes proběhlo překlopení posledního (pátého) multiplexu Alem TV a to na kmitočtu 10,887 GHz s horizontální polarizací. Po změně modulace multiplexu z 8PSK na 16APSK a FEC z 5/6 na 3/4 zůstaly ostatní parametry multiplexu zachovány - tedy symbolová rychlost 30 Ms/s a norma DVB-S2.
Díky pouhé změně modulace a FEC se kapacita multiplexu zvýšila z původních 74,35 Mbit/s na aktuálních 89,38 Mbit/s. Jde tedy o navýšení kapacity multiplexu o 15,03 Mbit/s. Získaná kapacita může být použita pro rozšíření programové nabídky nebo zkvalitnění stávajících stanic.
Nutno upozornit, že změna modulace ale přináší změnu na straně příjmu, kdy je nutný silnější signál. A také je nutný přijímač s podporou modulace 16APSK. Ne každý přijímač tuto modulaci automaticky podporuje.
Pro diváky FTA programů nejsou aktuální změny v distribuci zajímavé. Nicméně z technického pohledu jde o zajímavost, neboť se jedná o první DTH platformu, která tuto modulaci používá.
technické parametry - Alem TV:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,887 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/16APSK, FTA