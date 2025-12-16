Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky

Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasikyDNES! | redakce | tisk | názory
FilmBox letos o Vánocích uvede maraton pěti českých filmů. Program propojí pohádky, napínavé rodinné detektivky i odlehčené zimní komedie a nabídne příběhy o domově, pravdě a odvaze čelit životním výzvám.
Nechybí hrášek pod matrací, čertovské úkoly, rodinná tajemství, generační střety ani hledání lásky v horském městečku. Na své si přijde každý divák.
„Princezna na hrášku“ - pohádka, kde odvaha začíná jediným hráškem
Vánoční program zahajuje moderní filmová adaptace slavné Andersenovy pohádky. Princezna Agnčs uniká z Francie rozervané revolucí a nalézá útočiště v Čechách. V cizí zemi ji však čeká nečekaná zkouška - musí prokázat svůj vznešený původ ve zkoušce s malým zeleným hráškem. Nová adaptace spojuje autentické české scenérie s mezinárodní produkcí. V hlavních rolích se představí Jasmína Houf, Dagmar Havlová a Lucie Vondráčková. Tato jemná a vizuálně bohatá pohádka přivítá diváky na Štědrý večer 24. prosince ve 14:55. Příběh je o hledání identity a odvaze obstát v nelehké chvíli - motiv, který plynule přechází i do dalšího titulu vánočního dne.
„Čertí brko“ - Ondřej Vetchý na cestě za spravedlností a zodpovědností
Stejně jako princezna Agnčs musí i mladý čert Bonifác v tomto příběhu o zodpovědnosti, spravedlnosti a nečekaných hrdinech objevit, kým skutečně je. Když v městečku Pytlov přestane fungovat kouzelné brko, spustí se řetězec událostí, které ohrožují obyvatele městečka i samotného Lucifera. Film režiséra Marka Najbrt kombinuje humor, fantazii a osobitou vizuální stránku a Ondřej Vetchý se po letech znovu ujímá role pekelného vládce. Film navazuje na tradici vánočních pohádek v odpoledním vysílacím čase 24. prosince v 16:30. Zatímco film „Čertí brko“ ukazuje, že cesta ke spravedlnosti může být spletitá, večer pokračuje příběhem, kde se hledá pravda v té nejcitlivější oblasti, uvnitř rodiny.
„Ten, kdo tě miloval - Rodinná záhada s nadpřirozeným prvkem
Kanál FilmBox uvede vánoční premiéru komediálního dramatu „Ten, kdo tě miloval“ podle knihy Marie Poledňákové. Kapitán Kalina jako duch sleduje vyšetřování své vlastní smrti, zatímco jeho žena Vanda, jejich dva synové a babička, která si nebere servítky, pátrají po pravdě. Film je plný humoru a emocí a přináší překvapivá odhalení, která nakonec rodinu znovu sblíží. Film Jana Pachla je směsí rodinných emocí, napětí i laskavé vánoční atmosféry. Tato sváteční premiéra zve diváky k obrazovkám 24. prosince v 18:20. Je to právě téma rodiny, které nás přivádí k dalšímu titulu, a to k jednomu z nejoblíbenějších klasických snímků, který se stal synonymem pro české Vánoce.
„Pelíšky“ - kultovní klasika, která se stala součástí českých vánočních svátků
Český kultovní film Jana Hřebejka vrací diváky do šedesátých let, k sousedům Krausovým a Šebkovým, jejichž každodenní střety, lásky i tragikomické situace jsou dodnes zdrojem legendárních filmových hlášek. Film spojuje humor, nostalgii a silné emoce - přesně to, co patří ke štědrovečerní atmosféře. „Pelíšky“ zaujmou své tradiční místo v hlavním vysílacím čase na Štědrý den 24. prosince ve 20:00.
„Špindl“ - Sníh, sesterská láska a druhé šance
Vánoční program zakončí následující den komedie z prostředí Špindlerova Mlýna. Tři sestry vyrážejí na dámskou jízdu a během jediného týdne je čekají nové lásky, zklamání, dobrodružství i pořádné kocoviny. Film Milana Cieslara nabízí svižnou podívanou v hlavních rolích s Annou Polívkovou, Anitou Krausovou a Kateřinou Klausovou. Ideální titul pro druhý svátek vánoční - lehký, zábavný a plný sněhu. Sněhové finále přichází 25. prosince v 18:05, což se perfektně hodí k pohodovému večeru na druhý svátek vánoční.
Vánoce na FilmBoxu:
FilmBox nabízí bohatý a pestrý program pro celou rodinu, který provede diváky Štědrým dnem odpolední pohádkou a legendárním večerním filmem a 25. prosince přidá zasněžené finále.
* Princezna na hrášku - 24. prosince ve 14:55
* Čertí brko - 24. prosince v 16:30
* Ten, kdo tě miloval - premiéra 24. prosince v 18:20
* Pelíšky - 24. prosince ve 20:00
* Špindl - 25. prosince v 18:05
zdroj: SPI / FilmBox