HBO Max a HBO uvedou film Jedna bitva za druhou

Společnost Warner Bros. Pictures uvede na HBO Max film Jedna bitva za druhou, který napsal, režíroval a produkoval Paul Thomas Anderson. Své celosvětové uvedení bude mít exkluzivně na HBO Max v pátek 19. prosince.
Na HBO v lineárním vysílání se film objeví v sobotu 20. prosince ve 20:00 hodin.
Jedna bitva za druhou letos vévodí nominacím na Zlaté glóby v devíti kategoriích, včetně té za Nejlepší film - muzikál/komedie, a v hlavních rolích se představí držitelé Oscarů®, cen BAFTA a Zlatých glóbů® Leonardo DiCaprio, Sean Penn a Benicio Del Toro, Regina Hall a nominovaní na Zlatý glóbus® Teyana Taylor a Chase Infiniti.
Verze filmu ONE BATTLE AFTER ANOTHER s americkým znakovým jazykem (ASL) bude rovněž uvedena exkluzivně na HBO Max, interpretovaná neslyšícím tlumočníkem ASL Otisem Jonesem („Godzilla vs. Kong: The New Empire with ASL“, „It: Welcome to Derry with ASL“) a režírovaná Giovannim Maucere („Superman with ASL“).
Vyhaslý revolucionář Bob (DiCaprio) žije v paranoidním stavu, odříznutý od světa se svou energickou, samostatnou dcerou Willou (Infiniti). Když se po 16 letech znovu objeví jeho úhlavní nepřítel (Penn) a Willa zmizí, bývalý radikál se jí zoufale snaží najít. Otec i dcera přitom bojují s následky jeho minulosti.
Film ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Jedna bitva za druhou) produkovali také nominovaní na Oscara® a BAFTA Adam Somner a Sara Murphy spolu s Andersonem a producentem je Will Weiske.
zdroj: WBD