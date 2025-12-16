Quantcast
Úterý, 16. prosince 2025

Průzkum: Nejobjektivnější zpravodajství má TV JOJ

Nejobjektivnější zpravodajství na Slovensku nabízí televize JOJ. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median SK, která hledala odpověď na otázku, která televizní stanice podle mínění diváků nabízí nejobjektivnější zpravodajství.

Na otázku "Která televize má podle vás nejobjektivnější zpravodajství?" označilo 19,1% dotázaných TV JOJ. Za ní skončila TV Markíza s 19%, následuje STVR (Jednotka, Dvojka, :24/STVR 24 a další) s 18,9% a TA3 se 16,9 %. Jinou televizi uvedlo 4,7 % respondentů, 21,4 % se k otázce nevyjádřilo.

Průzkum probíhal od července do září 2025 na vzorku 2069 respondentů ve věku od 14 do 79 let.

Hlavní zpravodajství na TV JOJ nezačíná magazínovými témata, ale zprávou dne, která klade důraz na ověřená fakta, vyvážené zpracování témat a jasné oddělení zpráv od komentářů.

Hlavní večerní zpravodajský pořad na měsíční bázi umí porážet v kumulované sledovanosti TV JOJ a JOJ 24 konkurenci v univerzální cílové skupině.

