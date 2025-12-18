Popelka, Pelíšky a další filmové lahůdky na JOJ play

Popelka, Pelíšky a další filmové lahůdky na JOJ playDNES! | redakce | tisk | názory
Vánoční nabídku filmů nabízí již nyní streamovací platforma JOJ play. Sváteční atmosféru si mohou diváci vytvořit kdykoliv a kdekoliv - doma, na chatě či na cestách. JOJ play nabízí ikonické pohádky, komedie, rodinné i oceňované filmy.
JOJ play nabízí nejpopulárnější pohádku Vánoc - Tři oříšky pro Popelku s nezapomenutelnou Libuší Šafránkovou. JOJ play nabízí i moderní norské zpracování pohádky.
Na JOJ play nechybějí ani filmové poklady, které v Česku i na Slovensku pravidelně vyhrávají ankety o "komedii století". Diváci ve videotéce proto najdou tituly jako S tebou mě baví svět, Pelíšky, Obecná škola a další.
Milovníci pohádek na JOJ play najdou například tituly Princezna se zlatou hvězdou, Princ a Večernice, Perinbaba a Dva svety.
Z novějších filmů JOJ play nabízí sváteční film Šťastný nový rok.
Pro diváky, kteří si chtějí od vánoční atmosféry odpočinout, jsou připravené i silnější či různorodé tituly jako Hříšný tanec, Zápisník alkoholičky, Love a Love 2 či Její tělo. Z legendárních českých komedií nechybí Slunce, seno, jahody a Slunce, seno a pár facek s Helenou Růžičkovou.