Mission: Impossible - Poslední zúčtování na SkyShowtime

Mission: Impossible - Poslední zúčtování na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes uvádí strhující osmý díl slavné série. Film Mission: Impossible - Poslední zúčtování je na platformě exkluzivně ke zhlédnutí právě teď. Ve filmu musí kultovní postava série Ethan Hunt (Cruise) bojovat s novým a obzvlášť hrozivým nepřítelem: umělou inteligencí zvanou „Entita“.
Vedle Cruise se v nejnovějším, akcí nabitém díle objeví řada hvězd jako Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Janet McTeer, Hannah Waddingham, Mark Gatiss a Angela Bassett. Scénář k filmu napsali Erik Jendresen a Christopher McQuarrie, který ho také režíroval.
Mission: Impossible - Poslední zúčtování je dalším přírůstkem do knihovny kasovních trháků roku 2025 s hvězdným obsazením, které jsou ke zhlédnutí na SkyShowtime, a mezi které patří Anora, Nosferatu, Brutalista a Čarodějka.
K dalším titulům z této franšízy, které teď můžete zhlédnout na SkyShowtime, patří: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Národ grázlů a Mission: Impossible - Fallout.
Mission: Impossible - Poslední zúčtování distribuuje společnost Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime