Koncert Bena Cristovao z Edenu k vidění na Oneplay
Jeden z nejzásadnějších momentů dosavadní kariéry Bena Cristovao se nyní přesouvá na obrazovky. Záznam velkolepého koncertu, kterým Ben letos oslavil 15 let na hudební scéně, je nově dostupný na platformě Oneplay.
Vyprodaný stadion v pražském Edenu se tehdy stal dějištěm mimořádné show, která pro samotného interpreta znamenala splněný sen i významný kariérní milník.
Koncert v Edenu (Fortuna Arena), který se odehrál v červnu 2025, byl vrcholem Benovy dosavadní hudební dráhy, a to nejen rozsahem a energií, ale i silnými emocemi, které provázely celé vystoupení. Po úspěšných projekcích v kinech po celé České republice dostávají nyní fanoušci možnost vrátit se k této výjimečné události znovu, tentokrát prostřednictvím Oneplay.
Příprava Edenu nám trvala asi rok, kdy se spustily už nevratné procesy a postupně se přidávaly další. Celou show jsem cítil hroznou vděčnost, jak na stagi, tak po ní byli neskuteční lidi. Cítil jsem obrovskou energii a pokoru. Vidět tolik lidí na jednom místě kvůli mně je něco, na co nechci nikdy zapomenout,“ vzpomíná Ben Cristovao.
Bena a jeho kapelu doprovodili na podiu ve vybraných skladbách různí hosté, mezi nimi Calin, Sofian Medjmedj, Adam Mišík, Nik Tendo, Kojo, Osama Verse-Atile, Laura Weng, Zea, fiedlerski, Stein27 a Cavalier. Tanečníci byly připraveni pod vedením slovenského choreografa Simona Šinky. Kompletní techniku potřebnou pro show navezlo na 60 kamionů. Zátěžové konstrukce, na kterých bylo vše postaveno, byly stanovené na neuvěřitelnou hmotnost až 400 tun. Dodavatelé pódiového vybavení byli z celé Evropy - Čech, Slovenska, Německa a Belgie. Společnost L-Acoustic z Německa, která měla na starosti zvuk, zajišťovala mimo jiné seriál koncertů v Mnichově zpěvačky Adele. LED obrazovka u hlavního pódia přesahovala kilometr čtvereční. Přestože v den koncertu počasí příliš nepřálo a vystoupení se muselo potýkat s návaly deště, atmosféra koncertu byla neskutečná.
Záznam koncertu Ben Cristovao EDEN 2025 nabízí divákům možnost prožít atmosféru vyprodaného stadionu, silné momenty i energii, která Edenem proudila od první do poslední minuty. Výjimečný hudební zážitek je nyní k dispozici kdykoliv a odkudkoliv exkluzivně na Oneplay.
zdroj: Nova