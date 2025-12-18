Quantcast
Čtvrtek, 18. prosince 2025

Velmi očekávané drama All Her Fault na SkyShowtime

Na SkyShowtime je již dostupný nový, velmi očekávaný dramatický seriál All Her Fault. První dvě epizody si mohou diváci pustit už nyní, další nové epizody budou přibývat každý týden.

V seriálu hrají držitelka Zlatého glóbu® a ceny Emmy® Sarah Snook (Succession), nominantka na Zlatý glóbus Dakota Fanning (Ripley), nominant na cenu Emmy Jake Lacy (The White Lotus) a Michael Pena (Unstoppable).

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Podle stejnojmenného bestselleru Andrey Mary začíná All Her Fault děsivou situací, která nakonec odhalí hluboká tajemství jedné komunity. Marissa Irvine (Sarah Snook) přijíždí na 1800 Crescent Hollow Road vyzvednout svého malého syna Mila z první návštěvy u spolužáka z nové školy. Ale žena, která otevře dveře, není ta matka, kterou zná. Není to ani chůva. Mila u sebe nemá a nikdy o něm neslyšela. Jak se začíná odvíjet nejhorší noční můra každého rodiče, nové otázky vedou k odhalení hlubokých tajemství a trhlin ve zdánlivě dokonalém světě Irvineových, až nakonec zůstane vše rozbité na kusy.

V seriálu dále hrají Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud a Kartiah Vergara.

Seriál All Her Fault produkuje společnost Carnival Films (SkyShowtime Original The Day of the Jackal, Lockerbie: A Search for Truth), která je součástí Universal International Studios, divize Universal Studio Group.

Megan Gallagher (Wolf, Suspicion) působí jako scenáristka, tvůrkyně a výkonná producentka po boku výkonných producentů Nigela Marchanta, Garetha Neamea a Joanny Strevens pro Carnival Films, Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani a Jennifer Gabler Rawlings.

zdroj: SkyShowtime

