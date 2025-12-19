Quantcast
Pátek, 19. prosince 2025

HBO Max v lednu uvede druhou řadu seriálu Urgent

HBO Max chystá druhou řadu původního dramatického seriálu THE PITT (Urgent) z produkce John Wells Productions a Warner Bros. Television, jehož autorem je R. Scott Gemmill a v hlavní roli se představí Noah Wyle.

Seriál oceněný cenou Emmy® bude mít premiéru v pátek 9. ledna na HBO Max. Nové epizody z patnáctidílné řady budou uváděny každý týden až do finále sezóny, které bude v pátek 17. dubna.

The Pitt (Urgent) je realistickým pohledem na výzvy, kterým čelí zdravotníci v dnešní Americe, viděné očima hrdinů z první linie pracujících v moderní nemocnici v Pittsburghu.

Obsazení: Noah Wyle (Dr. Michael „Robby“ Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi), Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi).

The Pitt vznikl v produkci John Wells Productions ve spolupráci s Warner Bros. Television, kde má JWP uzavřenou rámcovou smlouvu. Autorem seriálu je R. Scott Gemmill, který je zároveň producentem spolu s držitelem ceny Emmy® Johnem Wellsem („Animal Kingdom“, „Shameless“, „The West Wing“, „ER“), Noah Wylem („ER“, „The Librarian“, „Falling Skies“), Erin Jontow z JWP („Emperor Of Ocean Park“, „Rescue: HI-Surf“, „Maid“), Joem Sachsem („ER“), Simranem Baidwanem („Manifest“, „Ordinary Joe“, „The Good Doctor“, „Chicago Med“) a Michaelem Hissrichem („Shameless“, „The West Wing“, „Third Watch“).

První řada, která měla premiéru v lednu 2025, získala 13 nominací na cenu Emmy®, které proměnila v pěti kategoriích, včetně kategorie Nejlepší dramatický seriál, prvních cen Emmy pro Noaha Wylea (hlavní herec), Katherine LaNasa (vedlejší herečka) a Shawna Hatosyho (hostující herec) a ocenění za nejlepší casting. Seriál byl také nominován na dvě ceny Zlatý glóbus a tři ceny Critics Choice, včetně kategorie Nejlepší dramatický seriál.

Druhá řada seriálu The Pitt (Urgent) bude dostupná i v americkém znakovém jazyce (ASL) souběžně s každou epizodou od premiéry vpátek 9. ledna. Tlumočení zajistí James „Joey“ Cavalry, Amelia Hensley a Stephanie Nogueras, režie Sarah Tubert. Navíc první řada seriálu The Pitt (Urgent) bude dostupná v ASL od 21. prosince, tlumočená stejným týmem a režírovaná Sarah Tubert a Jonazem McMillanen.

zdroj: WBD

