Německo: Spirit TV zařazena do DVB-T2
Televizní nabídka na klasickou pozemní anténu se v Německu rozšířila o nový nekódovaný ( FTA) televizní program Spirit TV.
Spirit TV se označuje za jediný televizní kanál v Německu zaměřený na lidi se zájmem o spiritualitu - lidi, kteří aktivně hledají odpovědi, vedení a inspiraci.
Kanál se sídlem v Berlíně se zaměřuje na astrologii, tarot, ezoteriku a duchovní koučink. Vyznačuje se zejména živým formátem a přímou interakcí s publikem. Primární cílovou skupinou Spirit TV jsou ženy ve věku 40 až 70 let.