Pátek, 19. prosince 2025

OK TV opět přerušila vysílání

Česká privátní hudební a lifestylová televize OK TV přerušila své vysílání. Po nedávném odchodu z celoplošného DVB-T2 multiplexu 24 zmizelo vysílání i z webových stránek stanice.

Na oficiálních stránkách stanice OK TV - oktv.cz se nyní místo live streamu stanice OK TV vysílá jen informace v grafice televize s textem "Omluvte prosím, přestávku ve vysílání z technických důvodů". Kdy bude vysílání opět v provozu se informace na obrazovce nezmiňuje.

▲ OK TV - záběr z live streamu na oficiálních stránkách stanice

OK TV původně vysílala v DVB-T2 multiplexu 24, kde její programová pozice se statickou obrazovkou byla provozovatelem sítě nedávno vypnuta. Dále byla šířena vybranými OTT/IPTV platformami.

