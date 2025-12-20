Od bolesti k odplatě. Nový turecký seriál Leyla brzy na TV Doma

Od bolesti k odplatě. Nový turecký seriál Leyla brzy na TV Doma3dny | redakce | tisk | názory
Leyla je silný příběh o ženě, kterou osud od dětství nešetřil, ale navzdory všemu se odmítla vzdát. Dramatická série spojuje bolestné ztráty, krutou zradu i touhu po spravedlnosti s osudovou láskou, která dokáže měnit životy.
Diváky čeká emotivní jízda plná napětí a nečekaných zvratů. První díl tureckého seriálu Leyla uvede televize Doma již 5.1.2026. Novinka se bude vysílat každý pracovní den v 19:00 hodin.
Seriál Leyla je inspirován úspěšnou brazilskou telenovelou Avenida Brasil, která byla v roce 2013 nominována na mezinárodní cenu Emmy v kategorii Telenovela. Turecká adaptace si zachovává emocionální hloubku originálu, ale zároveň ji posouvá dál díky precizní režii, výjimečné kameře a modernímu zpracování.
V hlavní roli září Cemre Baysel, známá slovenským divákům ze seriálu „Krajšia ako ty“, kde ztvárnila plastickou chirurgičku Efsun. Po jejím boku se představí charismatický Alperen Duymaz jako Civan a výrazná Gonca Vuslateri, známá ze seriálu „Matky a dcéry“, v roli chladné a manipulativní Nur. Společně vytvářejí napjatý dramatický trojúhelník plný emocí a konfliktů.
zdroj: Markíza