Úterý, 23. prosince 2025

Německo: Programy RTL v DVB-T2 do roku 2030

2dny

Programy německé mediální skupiny RTL Germany se budou vysílat na klasickou pozemní anténu v Německu až do konce roku 2030. RTL Germany podepsala prodloužení smlouvy na distribuci svých programů v DVB-T2.

Smlouva umožňuje, že všech osm stanic RTL Germany zůstane dostupných prostřednictvím digitálního pozemního vysílání (DVB-T2) na placené platformě Freenet TV.

Nový kontrakt prodlužuje dlouhodobé partnerství mezi společnostmi Media Broadcast a RTL Germany. Kanály RTL HD, Vox HD, Super RTL HD, RTL Zwei HD, n-tv HD, RTL Nitro HD, Vox up HD a RTL up HD budou i nadále dostupné v HD rozlišení prostřednictvím německé DVB-T2 platformy Freenet TV.

Podle nedávné studie společnosti Kantar vyplývá, že využívání DVB-T2 v Německu roste. Dohoda se společností RTL Germany opět zdůrazňuje důležitost DVB-T2 jako distribuční platformy a posiluje nabídku freenet TV pro příjem privátních televizních stanic v nejlepší možné kvalitě.

TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová
Nadělte letos lepší Vánoce
