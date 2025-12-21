Německo: Programy RTL v DVB-T2 do roku 2030

Německo: Programy RTL v DVB-T2 do roku 20302dny | redakce | tisk | názory
Programy německé mediální skupiny RTL Germany se budou vysílat na klasickou pozemní anténu v Německu až do konce roku 2030. RTL Germany podepsala prodloužení smlouvy na distribuci svých programů v DVB-T2.
Smlouva umožňuje, že všech osm stanic RTL Germany zůstane dostupných prostřednictvím digitálního pozemního vysílání (DVB-T2) na placené platformě Freenet TV.
Nový kontrakt prodlužuje dlouhodobé partnerství mezi společnostmi Media Broadcast a RTL Germany. Kanály RTL HD, Vox HD, Super RTL HD, RTL Zwei HD, n-tv HD, RTL Nitro HD, Vox up HD a RTL up HD budou i nadále dostupné v HD rozlišení prostřednictvím německé DVB-T2 platformy Freenet TV.
Podle nedávné studie společnosti Kantar vyplývá, že využívání DVB-T2 v Německu roste. Dohoda se společností RTL Germany opět zdůrazňuje důležitost DVB-T2 jako distribuční platformy a posiluje nabídku freenet TV pro příjem privátních televizních stanic v nejlepší možné kvalitě.