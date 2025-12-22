Telekom Srbija: Konec MTV 00s, start Radio Televizija Bor

Telekom Srbija: Konec MTV 00s, start Radio Televizija Borvčera | redakce | tisk | názory
V souvislosti s blížícím se koncem provozu hudebních kanálů MTV provedl telekomunikační operátor Telekom Srbija změnu v programové nabídce své satelitní televize m:SAT TV.
Společnost Telekom Srbija ukončila distribuci mezinárodní hudební televize MTV 00s a její programový slot využila pro šíření lokálního zábavního kanálu Radio Televizija Bor. Stanice je šířena zakódovaně a dostupná výhradně pro abonenty Telekom Srbija.
Hudební kanály MTV, Nick Music a stanice Paramount Network na konci roku 2025 ukončí provoz. Uvolněné místo po hudebních stanicích MTV hodlá obsadit společnost Music Box Television se svými programy Music Box, které již poskytuje v Česku a na Slovensku (Antik TV) a dále také v Německu, kde byly divákům představeny před týdnem.
technické parametry - Radio Televizija Bor (dříve MTV 00s):
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,246 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax