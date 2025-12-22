Quantcast
Úterý, 23. prosince 2025, svátek má Vlasta

Pocta Speilbergovi. Premiéra filmu Fabelmanovi na Nova Cinema

včera | redakce | tisk | názory

Fanoušci Stevena Spielberga, a nejen oni, se mají na co těšit. Nova Cinema uvede v pondělí 29. prosince od 20 hodin jeho mimořádně osobní dílo, které zachycuje dětství a dospívání světoznámého režiséra. Film Fabelmanovi sleduje příběh Sammyho Fabelmana, mladého nadšence do filmu, který si plní svůj sen v prostředí poválečné Arizony a Kalifornie.

Spielberg zde propojuje vlastní vzpomínky s výpravnou filmovou formou - od prvních pokusů natáčet na 8 mm kameru až po bolestný rodinný rozpad a hledání vlastní cesty za kamerou.

Na scénáři spolupracoval s dramatikem Tony Kushnerem, který rodinu pojmenoval Fabelmanovi, aby zdůraznil, že nejde o doslovný životopis, ale o fiktivně vystavěný příběh inspirovaný skutečnými událostmi.

Snímek Fabelmanovi vyniká také tím, že je filmem o filmu: sledujeme, jak Sammy objevuje sílu obrazu a jak mu kamera umožňuje vidět pravdu o sobě i o svém okolí. V hlavní roli se představil nováček Gabriel LaBelle, po jehož boku září Michelle Williams a Paul Dano jako Sammyho rodiče.

Zajímavosti:

• Film se natáčel ve Whittieru, Universal City, Los Angeles, na plážích Malibu a také v Arizoně.
• Gabriel LaBelle získal roli Sammyho poté, co uspěl mezi více než 2 000 uchazeči.
• Spielberg s touto osobní výpovědí dlouho váhal - projekt o své rodině připravoval už od roku 1999, ale odkládal jej kvůli citlivosti vůči svým rodičům.
• Scéna, v níž Sammy promítá film na svou dlaň, nebyla původně ve scénáři - vznikla spontánně jako vizuální metafora filmového okouzlení.
• Premiéra v roce 2022 na Toronto International Film Festivalu slavila velký úspěch: film získal dvě standing ovations a publikum při příchodu na červený koberec skandovalo Spielbergovo jméno.
• Film je považován za režisérovu osobní poctu jeho rodičům - je věnován památce matky i otce a dotýká se témat, jako je rozpad rodiny, židovská identita, první lásky a volba mezi vášní a bezpečím.

zdroj: Nova

názory čtenářů




