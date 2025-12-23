Music Box Sexy v nabídce Antik TV

Music Box Sexy v nabídce Antik TVDNES! | redakce | tisk | názory
Internetová televizní platforma typu OTT Antik TV obsahuje již všechny čtyři nové hudební kanály Music Box, které se mohou vysílat na území České republiky a Slovenska.
Košický telekomunikační operátor Antik Telecom v minulých dnech přidal do nabídky v pořadí čtvrtý hudební program Music Box Sexy. Stanice je dostupná v české i slovenské nabídce Antik TV.
Antik TV jako první operátor v Česku a na Slovensku postupně zařadil do nabídky všechny čtyři stanice Music Boxu - tedy Music Box Classic, Music Box Dance, Music Box Hits a nejnověji Music Box Sexy. Poslední byl do programového rastru zařazen až po získání nezbytné vysílací licence, kterou provozovateli programů, společnosti Music Box Television, udělila česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).
Music Boxy se vysílají v Česku a na Slovensku, v polovině prosince odstartovaly také v Německu. Před startem jsou v Polsku a v plánu jsou také v Pobaltí.