MS v hokeji U20 na JOJ Šport

Od 26. prosince 2025 do 6. ledna 2026 rozsvítí obrazovky JOJ Šport Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 20 let, kde slovenská reprezentace nastoupí v mimořádně náročné základní skupině.
MS v hokeji U20 patří k největším lákadlům vánočního období. I v minulých letech právě zápasy juniorského šampionátu výrazně pomohli stanicím JOJ Group uspět v souboji o diváky.
JOJ Šport bude při tom i tentokrát - se všemi zápasy Slovenska, studii, experty a zpravodajstvím.
Šampionát MS U20 se odehraje v americké Minnesotě, v Minneapolise a Saint Paule. Zápasy přivítají arény 3M Arena a Grand Casino Arena.
Slovenský tým se představí ve skupině A po boku domácích USA, silného Švédska, houževnatého Švýcarska a Německa. Právě z dějiště skupiny v Saint Paule bude JOJ Šport přinášet všechny klíčové zápasy slovenských juniorů.
Studia na JOJ Šport povedou moderátoři Ladislav Fabo a Marek Marušiak, analytický pohled na dění na ledě nabídnou stabilní experti Rasťo Konečný a Michal Hudec a další hosté. U mikrofonu během zápasů budou komentátoři Richard Wainfortner a Pavol Pindjak. Přímo v dějišti šampionátu, u slovenského týmu, bude působit redaktor JOJ Šport Peter Klimašovský.
Kompletní program zápasů na JOJ Šport:
• 26. prosinec (pátek)
- od 18:40 - studio JOJ Šport
- po studiu - Slovensko - Švédsko (naživo)
• 27. prosinec (sobota)
- od 19:40 - studio JOJ Šport
- po studiu - Slovensko - Německo (naživo)
• 30. prosinec (úterý)
- od 23:40 - studio JOJ Šport
- po studiu - Slovensko - USA (naživo)
• 31. prosinec (středa)
- od 18:40 - studio JOJ Šport
- po studiu - Slovensko - Švýcarsko (naživo)
Podle dalšího vývoje turnaje JOJ Šport zařadí do vysílání také klíčové zápasy play-off:
• pokud slovenský tým nastoupí v zápase o záchranu, odvysílá tento duel a k němu jeden čtvrtfinálový zápas,
• pokud dvacítka postoupí do čtvrtfinále, JOJ Šport přinese dva čtvrtfinálové duely.
Od semifinále až po finále uvidí diváci na JOJ Šport všechny zápasy turnaje se studiovým doprovodem.
Všechny zápasy Slovenska a rozhodující utkání play-off budou dostupné i na JOJ play, takže fanoušci mohou prožívat MS dvacítek doma před televizí, na chatě či na cestách.