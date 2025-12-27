28,2E: Návrat Clubland TV, konec NOW XMAS

28,2E: Návrat Clubland TV, konec NOW XMASDNES! | redakce | tisk | názory
S koncem vánočních svátků se vracejí do provozu standardní žánrové kanály. Z britského trhu zmizel jako první vánoční kanál NOW XMAS. Na jeho programové pozici opět vysílá videoklipová televize Clubland TV.
NOW XMAS přinášel televizním divákům pravou zimní a sváteční náladu - výběr klipů s touto tematikou. Stanice měla oslovit diváky, kteří vyhledávají tento hudební žánr a zadavatele reklam nalákat k propagaci výrobků a služeb, které se vážou k zimnímu období.
Po ukončení pop up kanálu NOW XMAS se do éteru vrátil původní program Clubland TV zaměřený na taneční hudbu pro mladé.
Stanice Clubland TV vysílá z transpondéru na satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku, což znamená, že příjem je bezproblémový s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy. Vysílání zůstává volné ( FTA).
technické parametry - Clubland TV (dříve NOW XMAS):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA