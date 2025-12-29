MTV 90s se vrací, skončil MTV XMAS

MTV 90s se vrací, skončil MTV XMASDNES! | redakce | tisk | názory
Na britský trh se vrátil hudební kanál MTV 90s, který se zaměřuje na videoklipy z 90. let minulého století. Štafetu přebírá po pop up kanálu MTV XMAS, věnovaný klipům s vánoční a zimní tematikou.
MTV 90s se divákům na britských ostrovech vrátil. Mohou tak opět sledovat klipy z dané dekády. Návrat je ale jen dočasný a dokonce krátkodobý. Všechny hudební stanice MTV totiž na Silvestra končí.
Z britského trhu v poslední den letošního roku zmizí jak stanice MTV 90s, tak i MTV 80s, club MTV ale i MTV Music. Jde o rozhodnutí společnosti Paramount, která provedla radikální škty v rozpočtu, které se dotknou i provozu lineárního vysílání. Kanály MTV skončí (včetně Nick Music). Vedle nich končí i zábavní kanál Paramount Network a v některých zemích i Comedy Central.
Po uzavření hudebních stanic MTV budou moci diváci na britských ostrovech sledovat konkurenční kanály skupiny NOW, které vysílají volně a do celé Evropy. V Česku a na Slovensku nabízejí odborné žánry hudební stanice Music Box (Music Box Dance, Music Box Hits, Music Box Classic a Music Box Sexy), které jsou dostupné v OTT nabídce platformy Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní jednání.
technické parametry - MTV 90s (dříve MTV XMAS) (vysílání bude ukončeno!):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,141 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard