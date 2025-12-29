Doku série ČT otevírá téma střetů člověka s přírodou

Doku série ČT otevírá téma střetů člověka s přírodouDNES! | redakce | tisk | názory
Jak žít v rovnováze se zvířaty i krajinou zve k zamyšlení nová dokumentární série České televize Vzpoura zvířat. Tři epizody kladou důraz na zodpovědnost člověka vůči ostatním formám života.
První díl vysílá 8. ledna 2026 program ČT2 ve 21:30. Režie Pavel Jurda.
Cyklus mapuje proměny soužití lidí a zvířat v moderním světě. V jednotlivých epizodách se věnuje střetům se zvířaty na silnicích, ukázce města jako útočiště pro volně žijící ptáky a nebezpečím invazních druhů, které narušují přírodní rovnováhu v české krajině. „
My lidé bereme zvířatům jejich životní prostor a ona se proto nastěhovala do toho našeho. Poselství dokumentu je jasné, zkusme zvířata respektovat a počítat s nimi na silnicích nebo ve městech,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.
Jednotlivé díly ukazují, že divoká příroda nezmizela, jen se proměňuje a stále hledá prostor k přežití. „
Název cyklu je nadsázkou a provokací, zvířata se proti lidem nevzbouří, i když k tomu mají pádný důvod. Třeba v Brně chtějí stavbou lanovky zničit nocoviště havranů. Dálnice a silnice krájí domov zvířat na stále menší území a brání jim v migraci za potravou nebo partnerem. Zdaleka nejde jen o medializovaného losa Emila. Po srážce s auty hynou tisíce ježků a dalších tvorů, aniž si toho všimneme. Byl bych rád, kdyby náš pořad pomohl k tomu, abychom byli ke zvířatům vnímavější,“ zamýšlí se režisér Pavel Jurda.
Každoročně narůstající počet dopravních nehod způsobených střetem se zvířaty má závažné následky jak pro motoristy, tak pro volně žijící faunu, která se snaží přežít v čím dál více fragmentované krajině. „
První epizoda našeho cyklu zachycuje práci Centra dopravního výzkumu, které se zaměřuje na sledování migračních tras zvířat přes dopravní infrastrukturu a hledání způsobů, jak těmto kolizím předcházet. Ve spolupráci s ochránci přírody nahlížíme do světa spárkaté zvěře, ježků, vyder, netopýrů či obojživelníků během jarní migrace,“ zve ke sledování dramaturgyně Kateřina Tůmová.
Druhý díl přináší pohled na městské prostředí Brna, kde vědci sledují hnízdění poštolek a rorýsů ve fasádách budov nebo život výrečků malých v útrobách panelových domů. Městské parky zase fungují nejen jako domov rozmanitých druhů ptáků, ale v zimních měsících i jako nocoviště pro tisíce havranů. Města se tak proměňují v novodobou divočinu. Tvůrci seriálu proto sledují interakci mezi ptáky a lidmi, od ochránců zvířat až po ty, kteří s jejich přítomností v lidském sousedství nesouhlasí.
Závěrečná epizoda se věnuje invazním druhům zavlečeným člověkem do přírodního prostředí, kde ohrožují rovnováhu ekosystémů a vytlačují původní druhy. Spolu s vědci z Akademie věd České republiky zkoumá, jaké dopady má jejich šíření a jak může lidstvo zmírnit negativní vliv těchto změn.
Série Vzpoura zvířat vznikla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
